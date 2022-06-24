https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797987221.html

Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций

Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций - РИА Новости, 25.06.2022

Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-24T19:39

2022-06-24T19:39

2022-06-25T00:19

россия

сша

санкции в отношении россии

санкции

в мире

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни.По словам Блинкена, антироссийские санкции будут "кусаться сильнее и сильнее"."Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни", - подчеркнул госсекретарь.Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России и чтобы народ страны не ощущал их на себе.Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797784397.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире, энтони блинкен