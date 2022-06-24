19:39 24.06.2022 (обновлено: 00:19 25.06.2022)
Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций
Госсекретарь США Блинкен заявил, что россияне почувствуют на себе санкции в повседневности
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни.
"Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру", - сказал Блинкен журналистам.
По словам Блинкена, антироссийские санкции будут "кусаться сильнее и сильнее".
"Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни", - подчеркнул госсекретарь.
Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.