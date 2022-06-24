https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797784397.html

ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий

ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий

Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:44

2022-06-24T11:44

2022-06-24T11:44

санкции

европа

россия

украина

санкции в отношении россии

в мире

матеуш моравецкий

польша

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе."Все наши действия в отношении России имеют цель разрыв военной спирали, разрушение военной машины. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы", - сказал Моравецкий.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220623/moravetskiy-1797715404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, европа, россия, украина, санкции в отношении россии, в мире, матеуш моравецкий, польша