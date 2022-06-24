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ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.06.2022
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ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий
ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий
Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:44
2022-06-24T11:44
санкции
европа
россия
украина
санкции в отношении россии
в мире
матеуш моравецкий
польша
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе."Все наши действия в отношении России имеют цель разрыв военной спирали, разрушение военной машины. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы", - сказал Моравецкий.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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санкции, европа, россия, украина, санкции в отношении россии, в мире, матеуш моравецкий, польша
11:44 24.06.2022
 
ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий

Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.
"Все наши действия в отношении России имеют цель разрыв военной спирали, разрушение военной машины. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы", - сказал Моравецкий.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:58
Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину
 
СанкцииЕвропаРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииВ миреМатеуш МоравецкийПольша
 
 
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