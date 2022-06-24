ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.
"Все наши действия в отношении России имеют цель разрыв военной спирали, разрушение военной машины. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы", - сказал Моравецкий.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.