04:45 24.06.2022 (обновлено: 06:06 24.06.2022)
В Венгрии предупредили ЕС об опасных последствиях санкций против России
Советник премьера Венгрии Орбан призвал ЕС сосредоточиться на переговорах с Россией
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, сосредоточившись вместо этого на прекращении огня и начале переговоров, заявил в интервью Reuters советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
По его словам, чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем. "Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения. – прим. ред.) санкций", - сказал он.
Как заявил Орбан, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, "по рациональному мышлению", "плохо кончится для Европы". "Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", — добавил советник венгерского премьера.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.