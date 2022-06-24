https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797723677.html

В Венгрии предупредили ЕС об опасных последствиях санкций против России

В Венгрии предупредили ЕС об опасных последствиях санкций против России - РИА Новости, 24.06.2022

В Венгрии предупредили ЕС об опасных последствиях санкций против России

Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, сосредоточившись вместо этого на прекращении огня и начале... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:45

2022-06-24T04:45

2022-06-24T06:06

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, сосредоточившись вместо этого на прекращении огня и начале переговоров, заявил в интервью Reuters советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По его словам, чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем. "Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения. – прим. ред.) санкций", - сказал он.Как заявил Орбан, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, "по рациональному мышлению", "плохо кончится для Европы". "Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", — добавил советник венгерского премьера.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797513293.html

https://ria.ru/20220622/es-1797294439.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, владимир путин