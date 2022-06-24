https://ria.ru/20220624/sandu-1798020806.html

Санду оценила полученную от партнеров из ЕС финансовую помощь

Санду оценила полученную от партнеров из ЕС финансовую помощь - РИА Новости, 24.06.2022

Санду оценила полученную от партнеров из ЕС финансовую помощь

Молдавия до сих пор получила лишь малую часть обещанных европейскими партнерами финансовых средств, власти рассчитывают получить деньги во второй половине года, РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:42

2022-06-24T23:42

2022-06-24T23:42

в мире

румыния

евросоюз

берлин (город)

франция

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Молдавия до сих пор получила лишь малую часть обещанных европейскими партнерами финансовых средств, власти рассчитывают получить деньги во второй половине года, заявила президент республики Майя Санду.В апреле в Берлине прошла международная конференция, в рамках которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи."Эти деньги еще не попали в страну, мы получили меньше пяти миллионов евро, которые были переведены на открытый счет минфина, чтобы мы могли справиться с кризисом беженцев. Есть обещание макрофинансовой помощи от ЕС, но эти деньги пока не пришли. Румыния обещала 10 миллионов евро, но пока решаются технические вопросы", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.По ее словам, власти рассчитывают, что эти деньги будут получены во второй половине года.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797988414.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, румыния, евросоюз, берлин (город), франция, майя санду