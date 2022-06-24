https://ria.ru/20220624/samolety-1797790401.html
ВС России уничтожили 213 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 213 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 24.06.2022
ВС России уничтожили 213 украинских самолетов с начала спецоперации
Российские войска с начала проведения специальной военной операции уничтожили 213 украинских самолетов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:58
2022-06-24T11:58
2022-06-24T11:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские войска с начала проведения специальной военной операции уничтожили 213 украинских самолетов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220624/okruzhenie-1797779565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
ВС России уничтожили 213 украинских самолетов с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 213 украинских самолетов с начала спецоперации