https://ria.ru/20220624/samolety-1797785178.html

Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине

Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине

ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:46

2022-06-24T11:46

2022-06-24T11:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

су-25

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, су-25