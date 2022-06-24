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Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/samolety-1797785178.html
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине
ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
су-25
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, су-25
11:46 24.06.2022
 
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине

Минобороны: российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМногоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
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Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьСу-25
 
 
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