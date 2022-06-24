https://ria.ru/20220624/samolety-1797785178.html
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине
ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794516798_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_eb462e67d15567e46618927b9441e780.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ПВО России сбила в воздухе два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, сбиты пять беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области", - говорится в сообщении.Кроме того, сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет "Точка-У" в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794516798_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_a7ec4f29f7f6709f427aaea383f13f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, су-25
Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине
Минобороны: российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине