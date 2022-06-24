https://ria.ru/20220624/samolet-1797735105.html

Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео

Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео - РИА Новости, 24.06.2022

Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео

Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:53

2022-06-24T08:53

2022-06-24T10:44

происшествия

ил-76

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797728757_0:34:2200:1272_1920x0_80_0_0_7441e273a690f6fe25d2b4bce7e34461.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях.Судя по записи, борт начал гореть еще в воздухе. ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По предварительной информации правительства региона, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76 частично разрушился.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, ил-76