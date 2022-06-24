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Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео - РИА Новости, 24.06.2022
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Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео - РИА Новости, 24.06.2022
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:53
2022-06-24T10:44
происшествия
ил-76
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях.Судя по записи, борт начал гореть еще в воздухе. ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По предварительной информации правительства региона, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76 частично разрушился.
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происшествия, ил-76
08:53 24.06.2022 (обновлено: 10:44 24.06.2022)
 
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео

Момент крушения Ил-76 в Рязани, в результате которого погибли четверо, попал на видео

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях.
Судя по записи, борт начал гореть еще в воздухе.
ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По предварительной информации правительства региона, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.
Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76 частично разрушился.
© РИА Новости / Наталья СоловьеваВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Соловьева
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
 
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