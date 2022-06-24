https://ria.ru/20220624/samolet-1797730577.html
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС - РИА Новости, 24.06.2022
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС
Самолет, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области, информация подлежит уточнению, заявили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:59
2022-06-24T07:59
2022-06-24T11:25
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 24 июн – РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области, информация подлежит уточнению, заявили в ГУ МЧС по региону.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета, из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.Telegram-каналы сообщают, что борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку."По предварительной информации, самолет не из Оренбургской области. Информация оперативная, дополнительно будет уточняться", - сообщили в ГУ МЧС области.
https://ria.ru/20220624/lep-1797726676.html
рязань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:59 24.06.2022 (обновлено: 11:25 24.06.2022)
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС
МЧС: самолет Ил-76, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области