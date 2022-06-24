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Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС - РИА Новости, 24.06.2022
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Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС - РИА Новости, 24.06.2022
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС
Самолет, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области, информация подлежит уточнению, заявили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:59
2022-06-24T11:25
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 24 июн – РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области, информация подлежит уточнению, заявили в ГУ МЧС по региону.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета, из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.Telegram-каналы сообщают, что борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку."По предварительной информации, самолет не из Оренбургской области. Информация оперативная, дополнительно будет уточняться", - сообщили в ГУ МЧС области.
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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:59 24.06.2022 (обновлено: 11:25 24.06.2022)
 
Упавший в Рязани Ил-76 не из Оренбургской области, заявили в МЧС

МЧС: самолет Ил-76, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
Читать ria.ru в
УФА, 24 июн – РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Рязани, не из Оренбургской области, информация подлежит уточнению, заявили в ГУ МЧС по региону.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета, из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.
Telegram-каналы сообщают, что борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку.
"По предварительной информации, самолет не из Оренбургской области. Информация оперативная, дополнительно будет уточняться", - сообщили в ГУ МЧС области.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
06:27
Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП
 
ПроисшествияРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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