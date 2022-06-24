https://ria.ru/20220624/samolet-1797724048.html
В Рязани разбился самолет
В Рязани разбился самолет - РИА Новости, 24.06.2022
В Рязани разбился самолет
Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:57
2022-06-24T04:57
2022-06-24T07:10
происшествия
рязанская область
рязань
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи.Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.Около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг — пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.Открытого огня уже не видно, но тушение ведется в трех точках, само место ЧП оцеплено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, рязань
04:57 24.06.2022 (обновлено: 07:10 24.06.2022)
В Рязани разбился самолет
В Рязани разбился самолет, есть пострадавшие
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи.
"У нас только один пострадавший, остальные в ОКБ (областная клиническая больница – ред.)", - сказала собеседница, не уточнив точное число пострадавших, и есть ли погибшие.
Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
Около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг — пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.
Открытого огня уже не видно, но тушение ведется в трех точках, само место ЧП оцеплено.