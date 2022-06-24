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В Рязани разбился самолет - РИА Новости, 24.06.2022
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В Рязани разбился самолет
В Рязани разбился самолет - РИА Новости, 24.06.2022
В Рязани разбился самолет
Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:57
2022-06-24T07:10
происшествия
рязанская область
рязань
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи.Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.Около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг — пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.Открытого огня уже не видно, но тушение ведется в трех точках, само место ЧП оцеплено.
рязанская область
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происшествия, рязанская область, рязань
04:57 24.06.2022 (обновлено: 07:10 24.06.2022)
 
В Рязани разбился самолет

В Рязани разбился самолет, есть пострадавшие

© РИА Новости / Наталья СоловьеваВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Соловьева
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи.
"У нас только один пострадавший, остальные в ОКБ (областная клиническая больница – ред.)", - сказала собеседница, не уточнив точное число пострадавших, и есть ли погибшие.
Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
Около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг — пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.
Открытого огня уже не видно, но тушение ведется в трех точках, само место ЧП оцеплено.
 
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