https://ria.ru/20220624/samolet-1797724048.html

В Рязани разбился самолет

В Рязани разбился самолет - РИА Новости, 24.06.2022

В Рязани разбился самолет

Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:57

2022-06-24T04:57

2022-06-24T07:10

происшествия

рязанская область

рязань

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет упал в Рязани, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель горбольницы скорой помощи.Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.Около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг — пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.Открытого огня уже не видно, но тушение ведется в трех точках, само место ЧП оцеплено.

рязанская область

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, рязанская область, рязань