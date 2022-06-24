https://ria.ru/20220624/sammit-1797988802.html

Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза

Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022

Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза

Евросоюз все больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, предоставляя ей статус страны-кандидата в ЕС, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:45

2022-06-24T19:45

2022-06-24T21:07

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

украина

ситуация в днр и лнр

россия

нато

мария захарова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз все больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, предоставляя ей статус страны-кандидата в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой в качестве комментария о решениях саммита ЕС 23-24 июня.Она подчеркнула, что ЕС вновь доказывает, что "экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало".

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797877011.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, россия, нато, мария захарова