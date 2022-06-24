Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/sammit-1797988802.html
Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза
Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза
Евросоюз все больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, предоставляя ей статус страны-кандидата в ЕС, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:45
2022-06-24T21:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
россия
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз все больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, предоставляя ей статус страны-кандидата в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой в качестве комментария о решениях саммита ЕС 23-24 июня.Она подчеркнула, что ЕС вновь доказывает, что "экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало".
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797877011.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, россия, нато, мария захарова
19:45 24.06.2022 (обновлено: 21:07 24.06.2022)
 
Захарова прокомментировала решения саммита Евросоюза

Захарова заявила, что ЕС все больше инвестирует в продолжение боевых действий на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз все больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, предоставляя ей статус страны-кандидата в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой в качестве комментария о решениях саммита ЕС 23-24 июня.
Она подчеркнула, что ЕС вновь доказывает, что "экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало".
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:24
В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияНАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала