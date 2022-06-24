https://ria.ru/20220624/sammit-1797934149.html

ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель

ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель

Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:32

2022-06-24T17:32

2022-06-24T17:32

евросоюз

шарль мишель

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне.По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791905193.html

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евросоюз, шарль мишель, экономика