https://ria.ru/20220624/sammit-1797934149.html
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель
Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:32
2022-06-24T17:32
2022-06-24T17:32
евросоюз
шарль мишель
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне.По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.
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евросоюз, шарль мишель, экономика
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель
Председатель Евросовета Мишель сообщил, что ЕС не намерен проводить саммит по газу летом