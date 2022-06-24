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ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель - РИА Новости, 24.06.2022
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ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель
Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:32
2022-06-24T17:32
евросоюз
шарль мишель
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне.По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.
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евросоюз, шарль мишель, экономика
17:32 24.06.2022
 
ЕС не намерен проводить экстренный саммит по газу, сообщил Мишель

Председатель Евросовета Мишель сообщил, что ЕС не намерен проводить саммит по газу летом

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне.

"Мы должны провести такие дебаты в октябре, никаких решений по проведению саммита раньше этого срока нет. Мы продолжаем мониторить ситуацию, разные институты ЕС, в том числе, на министерском уровне продолжат работать под руководством глав государств и правительств", - сказал председатель Европейского совета Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита.

По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.
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