https://ria.ru/20220624/rzhd-1797961644.html

РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов

РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов - РИА Новости, 24.06.2022

РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов

РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:21

2022-06-24T18:21

2022-06-24T19:42

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании."Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", — также говорится в заявлении.В начале июня РЖД объявила об ограничениях на отгрузку через некоторые погранпереходы и на железнодорожных станциях из-за несвоевременного приема там поездов грузополучателями.Это решение коснулось в том числе Польши, новые меры вступили в силу 30 мая.

https://ria.ru/20220624/tranzit-1797922255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ржд, польша, белоруссия, в мире, россия