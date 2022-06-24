https://ria.ru/20220624/rzhd-1797961644.html
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов - РИА Новости, 24.06.2022
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:21
2022-06-24T18:21
2022-06-24T19:42
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании."Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", — также говорится в заявлении.В начале июня РЖД объявила об ограничениях на отгрузку через некоторые погранпереходы и на железнодорожных станциях из-за несвоевременного приема там поездов грузополучателями.Это решение коснулось в том числе Польши, новые меры вступили в силу 30 мая.
https://ria.ru/20220624/tranzit-1797922255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ржд, польша, белоруссия, в мире, россия
18:21 24.06.2022 (обновлено: 19:42 24.06.2022)
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
РЖД приостановили отправку следующих транзитом через Белоруссию в Польшу грузов