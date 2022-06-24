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РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов - РИА Новости, 24.06.2022
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РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов - РИА Новости, 24.06.2022
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:21
2022-06-24T19:42
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании."Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", — также говорится в заявлении.В начале июня РЖД объявила об ограничениях на отгрузку через некоторые погранпереходы и на железнодорожных станциях из-за несвоевременного приема там поездов грузополучателями.Это решение коснулось в том числе Польши, новые меры вступили в силу 30 мая.
https://ria.ru/20220624/tranzit-1797922255.html
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экономика, ржд, польша, белоруссия, в мире, россия
18:21 24.06.2022 (обновлено: 19:42 24.06.2022)
 
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов

РЖД приостановили отправку следующих транзитом через Белоруссию в Польшу грузов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщили в компании.
"Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", — также говорится в заявлении.
В начале июня РЖД объявила об ограничениях на отгрузку через некоторые погранпереходы и на железнодорожных станциях из-за несвоевременного приема там поездов грузополучателями.
Это решение коснулось в том числе Польши, новые меры вступили в силу 30 мая.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
 
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