12:54 24.06.2022 (обновлено: 13:07 24.06.2022)
Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне
Правительство ЛНР установит курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5
© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5.
"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", – говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Постановление вступает в силу с 25 июня. Согласно нему, кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят "безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну".
Также сообщается, что Госбанк ЛНР до 28 июня 2022 года включительно проводит безналичную конвертацию гривны, "инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР", в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.