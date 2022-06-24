https://ria.ru/20220624/rubl-1797812548.html

Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне

Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне - РИА Новости, 24.06.2022

Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне

Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:54

2022-06-24T12:54

2022-06-24T13:07

луганская народная республика

экономика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5."При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", – говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Постановление вступает в силу с 25 июня. Согласно нему, кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят "безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну".Также сообщается, что Госбанк ЛНР до 28 июня 2022 года включительно проводит безналичную конвертацию гривны, "инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР", в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.

https://ria.ru/20220605/rubl-1793218728.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, экономика, россия, украина