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Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне - РИА Новости, 24.06.2022
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Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне
Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне - РИА Новости, 24.06.2022
Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне
Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:54
2022-06-24T13:07
луганская народная республика
экономика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5."При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", – говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Постановление вступает в силу с 25 июня. Согласно нему, кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят "безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну".Также сообщается, что Госбанк ЛНР до 28 июня 2022 года включительно проводит безналичную конвертацию гривны, "инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР", в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.
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луганская народная республика, экономика, россия, украина
12:54 24.06.2022 (обновлено: 13:07 24.06.2022)
 
Правительство ЛНР установит фиксированный курс рубля к гривне

Правительство ЛНР установит курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5.
"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", – говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. Постановление вступает в силу с 25 июня. Согласно нему, кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят "безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну".
Также сообщается, что Госбанк ЛНР до 28 июня 2022 года включительно проводит безналичную конвертацию гривны, "инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР", в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.
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