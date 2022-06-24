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Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду

Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду - РИА Новости, 24.06.2022

Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду

Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:10

2022-06-24T01:10

2022-06-24T02:43

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает газета Guardian.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.В четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали. В ходе визита его спросили, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом, например на лодке через Ла-Манш.Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

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в мире, руанда, великобритания, украина