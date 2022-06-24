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Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду - РИА Новости, 24.06.2022
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Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду
Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду - РИА Новости, 24.06.2022
Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду
Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:10
2022-06-24T02:43
в мире
руанда
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает газета Guardian.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.В четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали. В ходе визита его спросили, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом, например на лодке через Ла-Манш.Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
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в мире, руанда, великобритания, украина
01:10 24.06.2022 (обновлено: 02:43 24.06.2022)
 
Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду

Премьер Великобритании Джонсон не исключил высылку беженцев с Украины в Руанду

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает газета Guardian.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.
В четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали. В ходе визита его спросили, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом, например на лодке через Ла-Манш.
"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально.., я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", - заявил Джонсон, добавив, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.
Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
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