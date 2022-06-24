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США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/rszo-1797915014.html
США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля
США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля - РИА Новости, 24.06.2022
США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля
США доставят новую партию РСЗО Украине к середине июля, сообщает CNN. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:56
2022-06-24T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
джо байден
сша
украина
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США доставят новую партию РСЗО Украине к середине июля, сообщает CNN."Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители минобороны", - передает телеканал.Как говорится в сообщении, первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще 4 установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797778485.html
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в мире, технологии, джо байден, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
16:56 24.06.2022
 
США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля

CNN: США доставят Украине четыре ракетные установки HIMARS к середине июля

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США доставят новую партию РСЗО Украине к середине июля, сообщает CNN.
"Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители минобороны", - передает телеканал.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:26Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия гарантируют дипломатическое решение ситуации, заявил Кулеба
Как говорится в сообщении, первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще 4 установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца.
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДжо БайденСШАУкраинаМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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