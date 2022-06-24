https://ria.ru/20220624/rszo-1797915014.html

США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля

США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля - РИА Новости, 24.06.2022

США передадут Украине новую партию РСЗО к середине июля

США доставят новую партию РСЗО Украине к середине июля, сообщает CNN. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:56

2022-06-24T16:56

2022-06-24T16:56

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США доставят новую партию РСЗО Украине к середине июля, сообщает CNN."Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители минобороны", - передает телеканал.Как говорится в сообщении, первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще 4 установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797778485.html

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в мире, технологии, джо байден, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр