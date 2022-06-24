https://ria.ru/20220624/rossiya-1797993659.html
На Западе узнали "раздражающую" правду о России после обострения на Украине
На Западе узнали "раздражающую" правду о России после обострения на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
На Западе узнали "раздражающую" правду о России после обострения на Украине
Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:09
2022-06-24T20:09
2022-06-24T21:57
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.По его словам, самое неприятное заключается в том, что Вашингтон занимается самообманом, когда говорит о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой."Это предположение ложно", — заметил автор.После того как Россия начала специальную операцию по защите Донбасса, США и Евросоюз ввели против нее многочисленные санкции и попытались подвергнуть остракизму, но их план потерпел неудачу, поскольку остальная часть планеты не примкнула к американской коалиции, говорится в статье.Тот факт, что Вашингтон и Брюссель считают события на Украине экзистенциальным вызовом, раздражает другие государства, а стремление западного мира разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия, пишет колумнист.Чтобы нивелировать ограничительные меры, Китай и Индия, например, создают альтернативные платежные системы и маршруты транспортировки российских товаров. Кроме того, они блокируют попытки вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, посетовал журналист.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для западных экономик, спровоцировав инфляцию, резкий рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220624/bayden-1797945764.html
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797596208.html
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РИА Новости
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политика, россия, украина, сша, евросоюз
20:09 24.06.2022 (обновлено: 21:57 24.06.2022)
На Западе узнали "раздражающую" правду о России после обострения на Украине
FT: Запад не сможет изолировать Россию, несмотря на обострение украинского кризиса