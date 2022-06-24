https://ria.ru/20220624/rickman-1797920991.html

Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана

Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана - РИА Новости, 24.06.2022

Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана

Дневники Алана Рикмана будут изданы в октябре, пишет Deadline. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:23

2022-06-24T18:23

2022-06-24T18:23

культура

новости культуры

кино и сериалы

книги

алан рикман

гарри поттер

дневники

кейт уинслет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797936815_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_94d578f8ada1dea857f3086d0bd9cc2a.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дневники Алана Рикмана будут изданы в октябре, пишет Deadline.Актер делал записи с намерением их последующей публикации. В них хранятся описания событий с 1990-х годов до самой смерти звезды. Коллекцию из 27 томов отредактировали. Она выйдет одной книгой. Над послесловием работала вдова актера Рима Хортон. В предисловии есть запись от Кейт Уинслет, коллеги Алана по фильмам "Разум и чувства" и "Небольшой хаос".Актер был востребован в театре и снимался в кино. Всемирную известность ему принесла роль антагониста в "Крепком орешке" (1988). Фанаты книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере знают его как профессора Северуса Снегга — одного из самых трагичных и сложных персонажей во франшизе. Алана Рикмана не стало 14 января 2016 года. Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет. У актера был рак поджелудочной железы. Дневниковые записи Рикмана на английском языке поступят в продажу 18 октября.

https://ria.ru/20220621/reeves-1796969704.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, алан рикман, гарри поттер, дневники, кейт уинслет