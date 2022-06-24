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Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
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Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана
Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана - РИА Новости, 24.06.2022
Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана
Дневники Алана Рикмана будут изданы в октябре, пишет Deadline. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:23
2022-06-24T18:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
книги
алан рикман
гарри поттер
дневники
кейт уинслет
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дневники Алана Рикмана будут изданы в октябре, пишет Deadline.Актер делал записи с намерением их последующей публикации. В них хранятся описания событий с 1990-х годов до самой смерти звезды. Коллекцию из 27 томов отредактировали. Она выйдет одной книгой. Над послесловием работала вдова актера Рима Хортон. В предисловии есть запись от Кейт Уинслет, коллеги Алана по фильмам "Разум и чувства" и "Небольшой хаос".Актер был востребован в театре и снимался в кино. Всемирную известность ему принесла роль антагониста в "Крепком орешке" (1988). Фанаты книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере знают его как профессора Северуса Снегга — одного из самых трагичных и сложных персонажей во франшизе. Алана Рикмана не стало 14 января 2016 года. Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет. У актера был рак поджелудочной железы. Дневниковые записи Рикмана на английском языке поступят в продажу 18 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, книги, алан рикман, гарри поттер, дневники, кейт уинслет
18:23 24.06.2022
 
Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана

Дневники Рикмана, сыгравшего Снегга в "Гарри Поттере", будут изданы в октябре

© Warner Bros. Pictures, 2007Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
© Warner Bros. Pictures, 2007
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дневники Алана Рикмана будут изданы в октябре, пишет Deadline.
Актер делал записи с намерением их последующей публикации. В них хранятся описания событий с 1990-х годов до самой смерти звезды. Коллекцию из 27 томов отредактировали. Она выйдет одной книгой.
Над послесловием работала вдова актера Рима Хортон. В предисловии есть запись от Кейт Уинслет, коллеги Алана по фильмам "Разум и чувства" и "Небольшой хаос".
Актер был востребован в театре и снимался в кино. Всемирную известность ему принесла роль антагониста в "Крепком орешке" (1988). Фанаты книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере знают его как профессора Северуса Снегга — одного из самых трагичных и сложных персонажей во франшизе.
Алана Рикмана не стало 14 января 2016 года. Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет. У актера был рак поджелудочной железы.
Дневниковые записи Рикмана на английском языке поступят в продажу 18 октября.
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