https://ria.ru/20220624/reshenie-1797727193.html

Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"

Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим" - РИА Новости, 24.06.2022

Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал "чисто политическим" решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:38

2022-06-24T06:38

2022-06-24T06:38

украина

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал "чисто политическим" решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.По его словам, это решение для ЕС является унизительным, поскольку Украина и Молдавия далеки от соответствия критериям вступления в ЕС."Абсолютно нерыночная экономика. Тотальная коррупция. Системное подавление системной политической оппозиции, вплоть до уголовного преследования. Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И, как следствие, утраченная территориальная целостность", - отметил Косачев.Киеву и Кишиневу дали ложный сигнал, что допустимо вести себя так, "как они ведут себя в политике и с людьми ... лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам", считает вице-спикер Совфеда.В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, евросоюз