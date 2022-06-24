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Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим" - РИА Новости, 24.06.2022
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Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"
Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим" - РИА Новости, 24.06.2022
Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал "чисто политическим" решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:38
2022-06-24T06:38
украина
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал "чисто политическим" решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.По его словам, это решение для ЕС является унизительным, поскольку Украина и Молдавия далеки от соответствия критериям вступления в ЕС."Абсолютно нерыночная экономика. Тотальная коррупция. Системное подавление системной политической оппозиции, вплоть до уголовного преследования. Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И, как следствие, утраченная территориальная целостность", - отметил Косачев.Киеву и Кишиневу дали ложный сигнал, что допустимо вести себя так, "как они ведут себя в политике и с людьми ... лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам", считает вице-спикер Совфеда.В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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украина, в мире, евросоюз
06:38 24.06.2022
 
Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал "чисто политическим" решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.
"Лидеры стран Евросоюза договорились предоставить статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии. Решение чисто политическое, а не организационное. Статус не налагает на сам Европейский союз никаких обязательств ни по темпам сближения, ни по условиям - Копенгагенские критерии никто не отменяет", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, это решение для ЕС является унизительным, поскольку Украина и Молдавия далеки от соответствия критериям вступления в ЕС.
"Абсолютно нерыночная экономика. Тотальная коррупция. Системное подавление системной политической оппозиции, вплоть до уголовного преследования. Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И, как следствие, утраченная территориальная целостность", - отметил Косачев.
Киеву и Кишиневу дали ложный сигнал, что допустимо вести себя так, "как они ведут себя в политике и с людьми ... лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам", считает вице-спикер Совфеда.
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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