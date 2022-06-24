https://ria.ru/20220624/reestr-1797867494.html

В российский реестр перевели 1207 из 1274 эксплуатируемых самолетов

В российский реестр перевели 1207 из 1274 эксплуатируемых самолетов - РИА Новости, 24.06.2022

В российский реестр перевели 1207 из 1274 эксплуатируемых самолетов

Подавляющее большинство летающих в России самолетов получили регистрацию в национальном реестре воздушных судов, сообщил Минтранс. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:05

2022-06-24T15:05

2022-06-24T16:06

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство летающих в России самолетов получили регистрацию в национальном реестре воздушных судов, сообщил Минтранс."На сегодняшний день в России эксплуатируется 1274 самолета. В российском реестре воздушных судов зарегистрировано 1207 самолетов, из них пассажирских — 1151", — уточнили в ведомстве.Там не подтвердили опасения Международной организации гражданской авиации (ICAO) насчет взаимосвязи так называемой двойной регистрации с безопасностью полетов. Как написало РБК со ссылкой на закрытый бюллетень ICAO, по мнению организации, это ставит под сомнение действительность лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.В Минтрансе указали, что сегодня в России есть все возможности для обслуживания самолетов и поддержания их летной годности. У 11 специализированных компаний достаточно квалифицированного персонала и оборудования.Там напомнили, что после одностороннего аннулирования бермудскими властями сертификатов российских самолетов Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Бермудами о надзоре за поддержанием летной годности воздушных судов."Российские авиакомпании направили в адрес бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Для исключения нарушения статьи 18 Чикагской конвенции со стороны бермудских авиавластей им необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации", — указали в Минтрансе.Перевод самолетов в российский реестр позволил Росавиации осуществлять надзор за поддержанием летной годности самолетов и выдавать сертификаты летной годности.Западные страны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских бортов.После этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, чьи самолеты имели иностранную регистрацию, приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста воздушных судов.

https://ria.ru/20220620/savelev-1796890271.html

https://ria.ru/20220602/samolety-1792519282.html

https://ria.ru/20220622/mintrans-1797436671.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)