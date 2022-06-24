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Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице

Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице - РИА Новости, 24.06.2022

Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице

Ребенок, получивший ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, скончался в больнице, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:01

2022-06-24T23:01

2022-06-24T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Ребенок, получивший ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, скончался в больнице, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в штабе обороны Донецкой Народной Республики заявили, что при обстреле Петровского района погибла мирная жительница и был ранен ребенок."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что ребенок 2009 г. р., получивший тяжелые ранения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220615/slutskiy-1795615102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины