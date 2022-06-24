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Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице
Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице - РИА Новости, 24.06.2022
Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице
Ребенок, получивший ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, скончался в больнице, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:01
2022-06-24T23:01
2022-06-24T23:56
специальная военная операция на украине
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петровский район
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сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Ребенок, получивший ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, скончался в больнице, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в штабе обороны Донецкой Народной Республики заявили, что при обстреле Петровского района погибла мирная жительница и был ранен ребенок."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что ребенок 2009 г. р., получивший тяжелые ранения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220615/slutskiy-1795615102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
23:01 24.06.2022 (обновлено: 23:56 24.06.2022)
Ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице
Представительство ДНР в СЦКК: ребенок, раненный при обстреле Донецка, умер в больнице