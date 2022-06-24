https://ria.ru/20220624/raskhody-1797734970.html

Работодатели сократили расходы на обучение сотрудников, сообщают аналитики

Работодатели сократили расходы на обучение сотрудников, сообщают аналитики - РИА Новости, 24.06.2022

Работодатели сократили расходы на обучение сотрудников, сообщают аналитики

Около 40% компаний снизили расходы на обучение сотрудников в 2022 году, при этом только 10% компаний приняли решение направить большее количество средств в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:52

2022-06-24T08:52

2022-06-24T08:52

россия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Около 40% компаний снизили расходы на обучение сотрудников в 2022 году, при этом только 10% компаний приняли решение направить большее количество средств в развитие своего персонала, следует из совместного исследования компании "Нетология" и IT-холдинга TalentTech."В 2022 году 40% компаний пришлось сократить расходы на обучение сотрудников. Только 10% работодателей решили вкладывать еще больше денег в развитие персонала. Стабильнее остальных в вопросах обучения персонала сейчас себя ощущает малый бизнес. 60% компаний в этом сегменте не стали пересматривать затраты на развитие сотрудников. Больше всего корректировок пришлось на долю крупного бизнеса. 46% работодателей из этой группы решили тратить на T&D (обучение и развитие - ред.) меньше, чем планировали", - говорится в исследовании.Как отмечается, несмотря на резкое снижение расходов на обучение, только 20% опрошенных точно не собираются наращивать темпы развития кадров. В свою очередь треть компаний намерены активнее проводить обучение сотрудников, при этом половина опрошенных компаний пока не обновила стратегию обучения персонала.Развитие управленческих компетенций остается основным приоритетом в обучении руководящего состава. "В 2022 году компании планируют учить своих лидеров тому, как успокаивать сотрудников в ситуации турбулентности и решать задачи в условиях полной неопределённости. Часть компаний делает ставку на развитие гибкости мышления руководителей, а 4% компаний включили в программу обучения материалы по экологичному увольнению сотрудников (аутплейсмент)", - поясняется в исследовании.Внутреннее онлайн-обучение остается основным форматом преподавания, к нему прибегают 57% компаний, 42% - предпочитают проводить офлайн тренинги, а внутреннее синхронное онлайн-обучение выбирают 40% работодателей. При этом, руководителей чаще всего просвещают в живом формате, привлекая внешних преподавателей, а обычных сотрудников обучают сами.Согласно данным "Нетологии" - 72% опрошенных россиян проходили обучение в компаниях и большинство из них (70%) остались довольны качеством предоставляемого обучения. "Лишь менее 4% абсолютно не устроили образовательные программы в основном из-за нехватки практических навыков на конкретной специальности, устаревшей информации и недостатка времени для обучения из-за нагрузки на работе. Самым ценным в корпоративном обучении опрошенные считают практическую применимость знаний в задачах (93%)", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20220624/zarplata-1797717469.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество