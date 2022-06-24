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Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника - РИА Новости, 24.06.2022
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:11
2022-06-24T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
луганск
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Кроме того, по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские войска минувшей ночью выпустили еще две "Точки-У" по городам Стаханов и Брянка.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
луганская народная республика
стаханов
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в мире, луганская народная республика, стаханов, луганск
08:11 24.06.2022 (обновлено: 09:44 24.06.2022)
 
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника

Сбитая над Тепличным в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника

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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"️Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по столице ЛНР Луганску. Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики", — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские войска минувшей ночью выпустили еще две "Точки-У" по городам Стаханов и Брянка.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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