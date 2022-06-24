https://ria.ru/20220624/raketa-1797732050.html
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника - РИА Новости, 24.06.2022
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:11
2022-06-24T08:11
2022-06-24T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
луганск
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Кроме того, по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские войска минувшей ночью выпустили еще две "Точки-У" по городам Стаханов и Брянка.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, луганск
08:11 24.06.2022 (обновлено: 09:44 24.06.2022)
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
Сбитая над Тепличным в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника