https://ria.ru/20220624/raketa-1797732050.html

Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника

Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника - РИА Новости, 24.06.2022

Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника

Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:11

2022-06-24T08:11

2022-06-24T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

луганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Сбитая над Тепличным ракета "Точка-У" была нацелена на здание администрации руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Кроме того, по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские войска минувшей ночью выпустили еще две "Точки-У" по городам Стаханов и Брянка.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

луганская народная республика

стаханов

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, стаханов, луганск