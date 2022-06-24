https://ria.ru/20220624/rabota-1797980931.html

Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня, уменьшилось

Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня, уменьшилось - РИА Новости, 24.06.2022

Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня, уменьшилось

Число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, немного снизилось и составило 129,8 тысячи человек, заявили журналистам в секретариате... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:28

2022-06-24T19:28

2022-06-24T19:47

общество

татьяна голикова

работа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, немного снизилось и составило 129,8 тысячи человек, заявили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.Отмечается, что по состоянию на 20 июня, число зарегистрированных безработных составило 699 тысяч человек. В базе вакансий центров занятости "Работа России" доступно свыше 2,3 миллиона вакансий.В секретариате вице-премьера также напомнили, что в рамках национального проекта "Демография" продолжается прием заявок от граждан на обучение. Более 40,5 тысячи человек уже приступили к нему. Завершили обучение уже свыше 7,1 тысячи граждан. В рамках программы стимулирования найма работодателями заявлено 62 тысячи рабочих мест, более 5 тысяч человек уже принято на работу.Кроме того, на заседании поднимался вопрос использования организациями механизма переноса срока уплаты страховых взносов. В апреле таким правом воспользовались 900 тысяч налогоплательщиков или 43% от общего числа на сумму 137 миллиарда рублей. В мае право переноса использовали свыше 1,1 миллиона плательщиков страховых взносов на сумму 204 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220429/bezrabotitsa-1786113277.html

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общество, татьяна голикова, работа