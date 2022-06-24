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Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2022
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его деятельность одобрили 78,7% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:57
2022-06-24T13:57
2022-06-24T13:57
общество
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вциом
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его деятельность одобрили 78,7% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.На вопрос о непосредственном доверии личности президента 81,1% россиян ответили положительно, отрицательный результат дали 15,6% граждан.Согласно исследованию, деятельность президента РФ одобряют 78,7% респондентов, свое неодобрение высказали 13,4% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 13 по 19 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20220622/voyna-1797229573.html
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общество, россия, вциом, владимир путин
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 81,1 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину