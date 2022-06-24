19:27 24.06.2022 (обновлено: 19:30 24.06.2022)
Командир отряда ЛНР показал трофейный пулемет
Командир отряда ЛНР показал трофейный пулемет, захваченный при ликвидации украинской ДРГ
Последствия обстрелов в Луганской области. Архивное фото
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Командир шестого отдельного мотострелкового отряда Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных продемонстрировал журналистам американский пулемет украинской диверсионной группы, ликвидированной у населенного пункта Золотое в Донбассе.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
"Это трофейный пулемет, который мы затрофеили на подходе к Золотому. Группа "специалистов" вышла на нас. Это американский пулемет М249. У него есть одно достоинство, если у пулеметчика заканчиваются "банки" с патронами, то он может попросить любого пехотинца дать свой магазин от автомата", - продемонстрировал пулемет Полуполтинных.
Он рассказал, что с данным пулеметом теперь воюют бойцы Народной милиции. "Мы уже воюем с ним, причем неплохо воюем", - рассказал Полуполтинных, добавив, что патронов к нему бойцы ЛНР захватили довольно много.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.