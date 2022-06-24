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Что делать, если "зацвел" пруд? - РИА Новости, 24.06.2022
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Что делать, если "зацвел" пруд?
Что делать, если "зацвел" пруд? - РИА Новости, 24.06.2022
Что делать, если "зацвел" пруд?
Внешний вид любого непроточного водоема, будь то декоративный прудик на даче или большой пруд в черте города, зависит от множества факторов: погодных условий,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:00
2022-06-24T09:00
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москва
общество
городское хозяйство москвы
мосводосток
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Внешний вид любого непроточного водоема, будь то декоративный прудик на даче или большой пруд в черте города, зависит от множества факторов: погодных условий, качества ухода за ним, активности подводной флоры и фауны. Нередко пруды начинают "цвести" - зарастать ряской и водорослями, из-за чего теряют приятный эстетический облик. Впрочем, зеленоватая вода и неприятный запах – не приговор. Около 300 водоемов в столице находятся под контролем ГУП "Мосводосток". Специалисты предприятия следят за состоянием прудов, проводят водолазные обследования, регулярную уборку и очистку. Сайт "РИА Новости" совместно со специалистами "Мосводостока" разобрался, как реанимировать зацветший пруд и когда стоит подумать о его глобальной реконструкции.
https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, мосводосток
09:00 24.06.2022
 

Что делать, если "зацвел" пруд?

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЦветение кувшинок в Ботаническом саду биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Цветение кувшинок в Ботаническом саду биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Внешний вид любого непроточного водоема, будь то декоративный прудик на даче или большой пруд в черте города, зависит от множества факторов: погодных условий, качества ухода за ним, активности подводной флоры и фауны. Нередко пруды начинают "цвести" - зарастать ряской и водорослями, из-за чего теряют приятный эстетический облик. Впрочем, зеленоватая вода и неприятный запах – не приговор. Около 300 водоемов в столице находятся под контролем ГУП "Мосводосток". Специалисты предприятия следят за состоянием прудов, проводят водолазные обследования, регулярную уборку и очистку. Сайт "РИА Новости" совместно со специалистами "Мосводостока" разобрался, как реанимировать зацветший пруд и когда стоит подумать о его глобальной реконструкции.
Почему пруды вообще "цветут"?

Зарастание – естественный процесс, которому подвержены пруды со стоячей водой. Запустить его может множество факторов, среди основных причин можно выделить следующие:

- активное разрастание подводной растительности;

- гниение опавшей в воду листвы;

- слишком жаркая погода;

- повышенная заиленность (обилие илового осадка на дне пруда).

- сползание берегового грунта в акваторию пруда.

Ландшафтный парк Южное Бутово - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Формула воды: чего вы не знали о московских прудах
Цветение опасно для водоема?

В глобальном смысле – нет, не опасно. От цветения в первую очередь страдает эстетический облик пруда: вода становится мутной, поверхность зарастает водорослями, от водоема начинает неприятно пахнуть. Цветение – это не "болезнь", а признак дисбаланса водного и температурного обмена, избыточных условий для роста водной флоры, которые по тем или иным причинам возникли в водоеме.

Сотрудник ГУП Мосводосток во время очистки пруда в рамках благоустройства водоемов на Юго-Западе Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня 2021, 10:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Каскадный вопрос: как прудам в Москве возвращают красоту и здоровье
Что делать, если пруд "зацвел"? Можно его реанимировать?

Разумеется, можно.

Лучший вариант – по возможности не допускать цветения или минимизировать его вероятность. Это реально лишь при должной уборке и очистке пруда. Водоем необходимо регулярно чистить от бытового и природного мусора, следить за состоянием береговой линии и водной глади, не допускать разрастания водорослей.

Нивелировать последствия цветения можно и с помощью водной растительности – например, водного цветка-гиацинта эйхорнии. "Мосводосток" активно использует очистительные свойства эйхорнии в летний период на технических водоемах-отстойниках. Корневая система этого растения создает под водой своеобразную мембрану, которая удерживает взвеси и металлы. Само растение при этом не испытывает нагрузки, а наоборот разрастается, используя иловые отложения как кормовую базу. При этом, отмечают в "Мосводостоке", эйхорнию важно вовремя убирать из водоема. На московских прудах это делают в начале осени, иначе в зимний сезон разросшееся растение осядет на дно и станет еще одним пластом иловых отложений.

Если городской пруд цветет из-за аномальной жары, специалисты "Мосводостока" применяют препараты с полезными бактериями, чтобы устранить дисбаланс. Они безопасны для человека и окружающей среды. Так, например, в 2021 году работникам предприятия удалось реанимировать крупный пруд в Измайлово.

Работы по очистке Нарышкинского пруда в Москве
16 октября 2020, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зачем городские пруды очищают от ила?
А не стоит ли сразу отремонтировать пруд, а не бороться с последствиями цветения?

Ремонт или комплексная реконструкция требуются пруду в особо запущенном состоянии – например, если водоем много лет не чистился или если ему грозит обмеление. В таком случае ни водные гиацинты, ни препараты с полезными бактериями, разумеется, не справятся с процессами зарастания. В Москве в таких случаях пруды реконструируют: осушают, полностью вынимают тысячи кубометров илового осадка, создают водоупорный слой на дне и укрепляют береговую линию, снова наполняют водой и делают несколько зон биоплато, куда высаживают колонии водных растений для запуска собственной самоочищающейся водной экосистемы.

С 2014 года в Москве в рамках работ по комплексной реконструкции "Мосводосток" восстановил порядка 50 прудов. В 2022 году планируется благоустроить еще 19 водных объектов, в том числе два Лианозовских, каскад Лефортовских, Гончаровский пруды. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют берега, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство прилегающей территории.

Водолазное обследование Патриаршего пруда - РИА Новости, 1920, 22.07.2019
22 июля 2019, 10:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Санитары в ластах: что водолазы находят на дне прудов Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
 
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