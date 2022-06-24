Что делать, если "зацвел" пруд?
Зарастание – естественный процесс, которому подвержены пруды со стоячей водой. Запустить его может множество факторов, среди основных причин можно выделить следующие:
- активное разрастание подводной растительности;
- гниение опавшей в воду листвы;
- слишком жаркая погода;
- повышенная заиленность (обилие илового осадка на дне пруда).
- сползание берегового грунта в акваторию пруда.
В глобальном смысле – нет, не опасно. От цветения в первую очередь страдает эстетический облик пруда: вода становится мутной, поверхность зарастает водорослями, от водоема начинает неприятно пахнуть. Цветение – это не "болезнь", а признак дисбаланса водного и температурного обмена, избыточных условий для роста водной флоры, которые по тем или иным причинам возникли в водоеме.
Разумеется, можно.
Лучший вариант – по возможности не допускать цветения или минимизировать его вероятность. Это реально лишь при должной уборке и очистке пруда. Водоем необходимо регулярно чистить от бытового и природного мусора, следить за состоянием береговой линии и водной глади, не допускать разрастания водорослей.
Нивелировать последствия цветения можно и с помощью водной растительности – например, водного цветка-гиацинта эйхорнии. "Мосводосток" активно использует очистительные свойства эйхорнии в летний период на технических водоемах-отстойниках. Корневая система этого растения создает под водой своеобразную мембрану, которая удерживает взвеси и металлы. Само растение при этом не испытывает нагрузки, а наоборот разрастается, используя иловые отложения как кормовую базу. При этом, отмечают в "Мосводостоке", эйхорнию важно вовремя убирать из водоема. На московских прудах это делают в начале осени, иначе в зимний сезон разросшееся растение осядет на дно и станет еще одним пластом иловых отложений.
Если городской пруд цветет из-за аномальной жары, специалисты "Мосводостока" применяют препараты с полезными бактериями, чтобы устранить дисбаланс. Они безопасны для человека и окружающей среды. Так, например, в 2021 году работникам предприятия удалось реанимировать крупный пруд в Измайлово.
Ремонт или комплексная реконструкция требуются пруду в особо запущенном состоянии – например, если водоем много лет не чистился или если ему грозит обмеление. В таком случае ни водные гиацинты, ни препараты с полезными бактериями, разумеется, не справятся с процессами зарастания. В Москве в таких случаях пруды реконструируют: осушают, полностью вынимают тысячи кубометров илового осадка, создают водоупорный слой на дне и укрепляют береговую линию, снова наполняют водой и делают несколько зон биоплато, куда высаживают колонии водных растений для запуска собственной самоочищающейся водной экосистемы.
С 2014 года в Москве в рамках работ по комплексной реконструкции "Мосводосток" восстановил порядка 50 прудов. В 2022 году планируется благоустроить еще 19 водных объектов, в том числе два Лианозовских, каскад Лефортовских, Гончаровский пруды. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют берега, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство прилегающей территории.