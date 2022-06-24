Что делать, если "зацвел" пруд?

Разумеется, можно.

Лучший вариант – по возможности не допускать цветения или минимизировать его вероятность. Это реально лишь при должной уборке и очистке пруда. Водоем необходимо регулярно чистить от бытового и природного мусора, следить за состоянием береговой линии и водной глади, не допускать разрастания водорослей.

Нивелировать последствия цветения можно и с помощью водной растительности – например, водного цветка-гиацинта эйхорнии. "Мосводосток" активно использует очистительные свойства эйхорнии в летний период на технических водоемах-отстойниках. Корневая система этого растения создает под водой своеобразную мембрану, которая удерживает взвеси и металлы. Само растение при этом не испытывает нагрузки, а наоборот разрастается, используя иловые отложения как кормовую базу. При этом, отмечают в "Мосводостоке", эйхорнию важно вовремя убирать из водоема. На московских прудах это делают в начале осени, иначе в зимний сезон разросшееся растение осядет на дно и станет еще одним пластом иловых отложений.

Если городской пруд цветет из-за аномальной жары, специалисты "Мосводостока" применяют препараты с полезными бактериями, чтобы устранить дисбаланс. Они безопасны для человека и окружающей среды. Так, например, в 2021 году работникам предприятия удалось реанимировать крупный пруд в Измайлово.