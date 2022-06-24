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США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов - РИА Новости, 24.06.2022
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США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов
США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов - РИА Новости, 24.06.2022
США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов
США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:21
2022-06-24T20:21
сша
россия
украина
оон
энтони блинкен
одесса
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и "лишена смысла", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.О том, что Москва якобы настаивает на досмотре приходящих в Одессу украинских судов на предмет поставок оружия, в начале июня писало агентство Блумберг.По словам госсекретаря, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. "Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием", - добавил Блинкен.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.
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сша, россия, украина, оон, энтони блинкен, одесса
20:21 24.06.2022
 
США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов

Госсекретарь Блинкен назвал проверку Россией заходящих в порт Одессы судов бессмысленной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и "лишена смысла", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
О том, что Москва якобы настаивает на досмотре приходящих в Одессу украинских судов на предмет поставок оружия, в начале июня писало агентство Блумберг.
"Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где 26-28 июня пройдет саммит G7.
По словам госсекретаря, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. "Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием", - добавил Блинкен.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:00
МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы
 
СШАРоссияУкраинаООНЭнтони БлинкенОдесса
 
 
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