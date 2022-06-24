https://ria.ru/20220624/proverka-1797996354.html

США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов

США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов - РИА Новости, 24.06.2022

США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов

США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:21

2022-06-24T20:21

2022-06-24T20:21

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украина

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и "лишена смысла", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.О том, что Москва якобы настаивает на досмотре приходящих в Одессу украинских судов на предмет поставок оружия, в начале июня писало агентство Блумберг.По словам госсекретаря, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. "Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием", - добавил Блинкен.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.

https://ria.ru/20220624/mery-1797769486.html

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сша, россия, украина, оон, энтони блинкен, одесса