США не одобряют проверку Россией заходящих в порт Одессы украинских судов
Госсекретарь Блинкен назвал проверку Россией заходящих в порт Одессы судов бессмысленной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США выступают против того, чтобы Россия инспектировала приходящие в порт Одессы украинские суда на предмет поставок оружия, и считают, что такая идея не имеет под собой правовых оснований и "лишена смысла", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где 26-28 июня пройдет саммит G7.
По словам госсекретаря, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. "Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием", - добавил Блинкен.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.