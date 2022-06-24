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В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке - РИА Новости, 24.06.2022
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В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке
В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке - РИА Новости, 24.06.2022
В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке
В пресс-службе Ельцин-центра заявили РИА Новости, что им ничего неизвестно о проверке, которую якобы проводят в Ельцин-центре сотрудники Центра по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:45
2022-06-24T12:06
происшествия
общество
александр литвиненко (подполковник)
свердловская область
екатеринбург
россия
мемориал
"ельцин-центр"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. В пресс-службе Ельцин-центра заявили РИА Новости, что им ничего неизвестно о проверке, которую якобы проводят в Ельцин-центре сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Повод - проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую в четверг изъяли в офисе "Мемориала"*."У нас нет никакой проверки. Все пишут и звонят, но о проверке нам ничего не известно. Идет международная конференция "История сталинизма", выступают докладчики. Сейчас у участников обед, и в 14.00 (12.00 мск) продолжим", - сказали в пресс-службе Ельцин-центра.Комментарием ГУМВД по Свердловской области РИА Новости пока не располагает.В четверг в екатеринбургском офисе "Мемориала" прошла проверка. Была изъята литература. В том числе, в ходе проверки была обнаружена книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", которую суд в начале 2015 года признал экстремистским материалом.* Организации, признанные иностранными агентами в России.
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свердловская область
екатеринбург
россия
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происшествия, общество, александр литвиненко (подполковник), свердловская область, екатеринбург, россия, мемориал, "ельцин-центр", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:45 24.06.2022 (обновлено: 12:06 24.06.2022)
 
В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке

В Ельцин-центре заявили РИА Новости, что не знают о полицейской проверке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. В пресс-службе Ельцин-центра заявили РИА Новости, что им ничего неизвестно о проверке, которую якобы проводят в Ельцин-центре сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Повод - проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую в четверг изъяли в офисе "Мемориала"*.
"У нас нет никакой проверки. Все пишут и звонят, но о проверке нам ничего не известно. Идет международная конференция "История сталинизма", выступают докладчики. Сейчас у участников обед, и в 14.00 (12.00 мск) продолжим", - сказали в пресс-службе Ельцин-центра.
Комментарием ГУМВД по Свердловской области РИА Новости пока не располагает.
В четверг в екатеринбургском офисе "Мемориала" прошла проверка. Была изъята литература. В том числе, в ходе проверки была обнаружена книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", которую суд в начале 2015 года признал экстремистским материалом.
* Организации, признанные иностранными агентами в России.
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
10:24
Полиция проводит проверку в Ельцин центре в Екатеринбурге, сообщил источник
 
ПроисшествияОбществоАлександр Литвиненко (подполковник)Свердловская областьЕкатеринбургРоссияМемориал"Ельцин-центр"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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