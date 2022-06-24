https://ria.ru/20220624/proverka-1797784706.html

В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке

В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке - РИА Новости, 24.06.2022

В Ельцин-центре заявили, что не знают о проверке

В пресс-службе Ельцин-центра заявили РИА Новости, что им ничего неизвестно о проверке, которую якобы проводят в Ельцин-центре сотрудники Центра по... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:45

2022-06-24T11:45

2022-06-24T12:06

происшествия

общество

александр литвиненко (подполковник)

свердловская область

екатеринбург

россия

мемориал

"ельцин-центр"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. В пресс-службе Ельцин-центра заявили РИА Новости, что им ничего неизвестно о проверке, которую якобы проводят в Ельцин-центре сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Свердловской области проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Повод - проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую в четверг изъяли в офисе "Мемориала"*."У нас нет никакой проверки. Все пишут и звонят, но о проверке нам ничего не известно. Идет международная конференция "История сталинизма", выступают докладчики. Сейчас у участников обед, и в 14.00 (12.00 мск) продолжим", - сказали в пресс-службе Ельцин-центра.Комментарием ГУМВД по Свердловской области РИА Новости пока не располагает.В четверг в екатеринбургском офисе "Мемориала" прошла проверка. Была изъята литература. В том числе, в ходе проверки была обнаружена книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", которую суд в начале 2015 года признал экстремистским материалом.* Организации, признанные иностранными агентами в России.

https://ria.ru/20220624/proverka-1797755854.html

свердловская область

екатеринбург

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, общество, александр литвиненко (подполковник), свердловская область, екатеринбург, россия, мемориал, "ельцин-центр", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)