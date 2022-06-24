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Полиция проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил источник
Полиция проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2022
Полиция проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил источник
Центр по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Свердловской области в пятницу проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:24
2022-06-24T10:24
2022-06-24T10:33
происшествия
екатеринбург
"ельцин-центр"
здоровье - общество
свердловская область
россия
александр литвиненко (подполковник)
мемориал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Центр по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Свердловской области в пятницу проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В Ельцин-центр нагрянул центр по противодействию экстремизму. Повод - проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе "Мемориала" (признан в РФ НКО-иноагентом - ред.). Известно, что сейчас на конференции по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения "Мемориала" Анатолий Свечников. Его, скорее всего, опросят. Задерживать не будут", - отметил источник.Комментарием ГУМВД РФ по Свердловской области и Ельцин-центра РИА Новости пока не располагает.В четверг в екатеринбургском "Мемориале" прошла проверка. Была изъята литература, в том числе в ходе проверки была обнаружена книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", которую суд в начале 2015 года признал экстремистским материалом.
https://ria.ru/20220530/gordon-1791743228.html
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происшествия, екатеринбург, "ельцин-центр", здоровье - общество, свердловская область, россия, александр литвиненко (подполковник), мемориал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:24 24.06.2022 (обновлено: 10:33 24.06.2022)
Полиция проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщил источник
Источник: ГУМВД проводит проверку в Ельцин-центре в Екатеринбурге