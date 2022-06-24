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МВФ дал прогноз по экономике США - РИА Новости, 24.06.2022
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МВФ дал прогноз по экономике США
МВФ дал прогноз по экономике США - РИА Новости, 24.06.2022
МВФ дал прогноз по экономике США
Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:27
2022-06-24T23:38
сша
мвф
в мире
экономика
цены на нефть
инфляция
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года."Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", - сказано в документе.В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.
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сша, мвф, в мире, экономика, цены на нефть, инфляция
23:27 24.06.2022 (обновлено: 23:38 24.06.2022)
 
МВФ дал прогноз по экономике США

Прогноз МВФ: экономика США замедлится, но избежит рецессии

© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкСтатуя свободы в США
Статуя свободы в США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Вера Монахова
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.
"Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", - сказано в документе.
В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.
Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.
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