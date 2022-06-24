https://ria.ru/20220624/prognoz-1798019735.html

МВФ дал прогноз по экономике США

МВФ дал прогноз по экономике США - РИА Новости, 24.06.2022

МВФ дал прогноз по экономике США

Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:27

2022-06-24T23:27

2022-06-24T23:38

сша

мвф

в мире

экономика

цены на нефть

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/09/1556230923_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_26077e597f3081852f013948d606dcd0.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года."Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", - сказано в документе.В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.

https://ria.ru/20220624/bayden-1797726084.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, мвф, в мире, экономика, цены на нефть, инфляция