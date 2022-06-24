https://ria.ru/20220624/prognoz-1798019735.html
МВФ дал прогноз по экономике США
МВФ дал прогноз по экономике США - РИА Новости, 24.06.2022
МВФ дал прогноз по экономике США
Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:27
2022-06-24T23:27
2022-06-24T23:38
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экономика
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инфляция
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года."Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", - сказано в документе.В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.
https://ria.ru/20220624/bayden-1797726084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мвф, в мире, экономика, цены на нефть, инфляция
23:27 24.06.2022 (обновлено: 23:38 24.06.2022)
МВФ дал прогноз по экономике США
Прогноз МВФ: экономика США замедлится, но избежит рецессии