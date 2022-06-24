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ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
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ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины
ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины
Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:42
2022-06-24T15:43
в мире
цены на нефть
сергей лавров
черное море
украина
мартин гриффитс
россия
оон
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского продовольствия не только по суше, но и по Черному морю, а также вывела бы на мировые рынки продукты и удобрения из РФ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис. В офисе Гутерреша в ответ подчеркнули, что генсек всегда выступал за пакетное соглашение.Как заявил генсек ООН, эффективного решения глобального продовольственного кризиса не может быть без реинтеграции украинской пищевой продукции, а также продуктов питания и удобрений, производимых в России, в мировые рынки.Он отметил, что активно контактировал с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими по этой проблеме."Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и мой заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс продолжают переговоры с целью заключения комплексной сделки, которая позволит Украине экспортировать продовольствие не только по суше, но и через Черное море, а также выведет российские продукты и удобрения на мировые рынки без ограничений", - сказал Гутерреш.Генсек указал, что не хочет вдаваться в подробности переговоров, "потому что публичные заявления могут помешать успеху".
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, черное море, украина, мартин гриффитс, россия, оон, антониу гутерреш
15:42 24.06.2022 (обновлено: 15:43 24.06.2022)
 
ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины

Генсек ООН Гутерреш заявил о переговорах по сделке об экспорте продовольствия с Украины

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 июн – РИА Новости. Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского продовольствия не только по суше, но и по Черному морю, а также вывела бы на мировые рынки продукты и удобрения из РФ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.
Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
06:50
Россия разослала в ООН примеры ненавистнических заявлений политиков Украины
Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис. В офисе Гутерреша в ответ подчеркнули, что генсек всегда выступал за пакетное соглашение.
Как заявил генсек ООН, эффективного решения глобального продовольственного кризиса не может быть без реинтеграции украинской пищевой продукции, а также продуктов питания и удобрений, производимых в России, в мировые рынки.
Он отметил, что активно контактировал с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими по этой проблеме.
"Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и мой заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс продолжают переговоры с целью заключения комплексной сделки, которая позволит Украине экспортировать продовольствие не только по суше, но и через Черное море, а также выведет российские продукты и удобрения на мировые рынки без ограничений", - сказал Гутерреш.
Генсек указал, что не хочет вдаваться в подробности переговоров, "потому что публичные заявления могут помешать успеху".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:39
Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровЧерное мореУкраинаМартин ГриффитсРоссияООНАнтониу Гутерреш
 
 
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