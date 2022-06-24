https://ria.ru/20220624/prodovolstvie-1797884859.html

ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины

ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины - РИА Новости, 24.06.2022

ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины

Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:42

2022-06-24T15:42

2022-06-24T15:43

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского продовольствия не только по суше, но и по Черному морю, а также вывела бы на мировые рынки продукты и удобрения из РФ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис. В офисе Гутерреша в ответ подчеркнули, что генсек всегда выступал за пакетное соглашение.Как заявил генсек ООН, эффективного решения глобального продовольственного кризиса не может быть без реинтеграции украинской пищевой продукции, а также продуктов питания и удобрений, производимых в России, в мировые рынки.Он отметил, что активно контактировал с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими по этой проблеме."Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и мой заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс продолжают переговоры с целью заключения комплексной сделки, которая позволит Украине экспортировать продовольствие не только по суше, но и через Черное море, а также выведет российские продукты и удобрения на мировые рынки без ограничений", - сказал Гутерреш.Генсек указал, что не хочет вдаваться в подробности переговоров, "потому что публичные заявления могут помешать успеху".

https://ria.ru/20220624/vyskazyvaniya-1797727861.html

https://ria.ru/20220624/golod-1797883846.html

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