15:42 24.06.2022 (обновлено: 15:43 24.06.2022)
ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины
Генсек ООН Гутерреш заявил о переговорах по сделке об экспорте продовольствия с Украины
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 июн – РИА Новости. Представители ООН продолжают переговоры с различными сторонами для достижения комплексной договоренности, которая обеспечила бы экспорт украинского продовольствия не только по суше, но и по Черному морю, а также вывела бы на мировые рынки продукты и удобрения из РФ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.
Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.
Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис. В офисе Гутерреша в ответ подчеркнули, что генсек всегда выступал за пакетное соглашение.
Как заявил генсек ООН, эффективного решения глобального продовольственного кризиса не может быть без реинтеграции украинской пищевой продукции, а также продуктов питания и удобрений, производимых в России, в мировые рынки.
"Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и мой заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс продолжают переговоры с целью заключения комплексной сделки, которая позволит Украине экспортировать продовольствие не только по суше, но и через Черное море, а также выведет российские продукты и удобрения на мировые рынки без ограничений", - сказал Гутерреш.
Генсек указал, что не хочет вдаваться в подробности переговоров, "потому что публичные заявления могут помешать успеху".