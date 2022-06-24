https://ria.ru/20220624/potok-1797817025.html

Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"

Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.06.2022

Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"

В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:05

2022-06-24T13:05

2022-06-24T13:07

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германия

северный поток — 2

природный газ

россия

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2"."Я не могу прокомментировать это - ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявила на брифинге в Берлине представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Ранее о планах министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, северный поток — 2, природный газ, россия