https://ria.ru/20220624/potok-1797817025.html
Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"
Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.06.2022
Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"
В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:05
2022-06-24T13:05
2022-06-24T13:07
в мире
германия
северный поток — 2
природный газ
россия
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2"."Я не могу прокомментировать это - ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявила на брифинге в Берлине представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Ранее о планах министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, северный поток — 2, природный газ, россия
13:05 24.06.2022 (обновлено: 13:07 24.06.2022)
Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"
Минэкономики Германии не ответило на вопрос о национализации части "Северного потока — 2"