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ЕС нарастит военную помощь Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/pomosch-1797919775.html
ЕС нарастит военную помощь Украине
ЕС нарастит военную помощь Украине - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС нарастит военную помощь Украине
Лидеры ЕС высказались за дальнейшее наращивание военной помощи Украине, говорится в опубликованных выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:08
2022-06-24T17:22
евросоюз
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
евросовет
нато
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС высказались за дальнейшее наращивание военной помощи Украине, говорится в опубликованных выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе."Евросовет остается твердо привержен обязательствам по оказанию дальнейшей военной поддержки Украине... С этой целью Евросовет призывает совет ЕС интенсивно работать над наращиванием военной помощи", - указывается в документе.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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евросоюз, в мире, сергей лавров, украина, россия, евросовет, нато, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
17:08 24.06.2022 (обновлено: 17:22 24.06.2022)
 
ЕС нарастит военную помощь Украине

Лидеры ЕС договорились о наращивании военной помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС высказались за дальнейшее наращивание военной помощи Украине, говорится в опубликованных выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе.
"Евросовет остается твердо привержен обязательствам по оказанию дальнейшей военной поддержки Украине... С этой целью Евросовет призывает совет ЕС интенсивно работать над наращиванием военной помощи", - указывается в документе.
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РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияЕвросоветНАТОДонбассВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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