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ЕС выделит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/pomosch-1797908757.html
ЕС выделит финансовую помощь Украине
ЕС выделит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС выделит финансовую помощь Украине
Европейский союз решил выделить Украине финансовую помощь в 9 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:44
2022-06-24T16:59
польша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз решил выделить Украине финансовую помощь в 9 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.По его словам, на Украине "не с чего платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам"."Но эти люди должны за что-то жить. Поэтому мы утвердили 9 миллиардов евро помощи Украине", - сказал Моравецкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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польша, украина, в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:44 24.06.2022 (обновлено: 16:59 24.06.2022)
 
ЕС выделит финансовую помощь Украине

Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз выделит Украине девять миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз решил выделить Украине финансовую помощь в 9 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.
По его словам, на Украине "не с чего платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам".
"Но эти люди должны за что-то жить. Поэтому мы утвердили 9 миллиардов евро помощи Украине", - сказал Моравецкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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