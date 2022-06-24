https://ria.ru/20220624/pomosch-1797908757.html

ЕС выделит финансовую помощь Украине

ЕС выделит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС выделит финансовую помощь Украине

Европейский союз решил выделить Украине финансовую помощь в 9 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:44

2022-06-24T16:44

2022-06-24T16:59

польша

украина

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

донбасс

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз решил выделить Украине финансовую помощь в 9 миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.По его словам, на Украине "не с чего платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам"."Но эти люди должны за что-то жить. Поэтому мы утвердили 9 миллиардов евро помощи Украине", - сказал Моравецкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/pentagon-1797713928.html

польша

украина

россия

донбасс

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