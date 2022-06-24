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В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне - РИА Новости, 24.06.2022
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В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне - РИА Новости, 24.06.2022
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:32
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херсон
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма"."Я могу только сказать - там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос уделяет ли президент внимание проблеме обеспечения безопасности во время совещаний с военными.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
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херсон, дмитрий песков, политика
12:32 24.06.2022 (обновлено: 13:37 24.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне

Песков назвал покушение на чиновника в Херсоне террористическим актом

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто теракта в Херсоне. 24 июня 2022
Место теракта в Херсоне. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне. 24 июня 2022
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма".
"Я могу только сказать - там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос уделяет ли президент внимание проблеме обеспечения безопасности во время совещаний с военными.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
В Херсоне произошел теракт
 
ХерсонДмитрий ПесковПолитика
 
 
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