https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне - РИА Новости, 24.06.2022
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:32
2022-06-24T12:32
2022-06-24T13:37
херсон
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797839400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4910dfd84335a149100200dec1d29336.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма"."Я могу только сказать - там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос уделяет ли президент внимание проблеме обеспечения безопасности во время совещаний с военными.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
https://ria.ru/20220624/terakt-1797744912.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797839400_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_2d07105e8d0f5003c8538870161ad1a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, дмитрий песков, политика
12:32 24.06.2022 (обновлено: 13:37 24.06.2022)
В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне
Песков назвал покушение на чиновника в Херсоне террористическим актом
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма".
"Я могу только сказать - там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос уделяет ли президент внимание проблеме обеспечения безопасности во время совещаний с военными.
В результате теракта в Херсоне
погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.