https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html

В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне

В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне - РИА Новости, 24.06.2022

В Кремле прокомментировали покушение на чиновника в Херсоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:32

2022-06-24T12:32

2022-06-24T13:37

херсон

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о покушении на чиновника в Херсоне, заявил, что "это акты терроризма"."Я могу только сказать - там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос уделяет ли президент внимание проблеме обеспечения безопасности во время совещаний с военными.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.

https://ria.ru/20220624/terakt-1797744912.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, дмитрий песков, политика