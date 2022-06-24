12:03 24.06.2022 (обновлено: 12:12 24.06.2022)
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle Владивосток — Минск
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРазгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания.
"17 июня 2022 года поезд отправился на станцию Колядичи. Регулярность отправок - раз в две недели. Основу грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии", - говорится в релизе.
Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 14 дней.
Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.