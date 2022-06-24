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Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск

Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск - РИА Новости, 24.06.2022

Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:03

2022-06-24T12:03

2022-06-24T12:12

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания.Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 14 дней.Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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экономика, технологии, россия, владивосток, fesco, ржд, владивостокский морской торговый порт, белоруссия