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Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск - РИА Новости, 24.06.2022
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Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск - РИА Новости, 24.06.2022
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск
Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:03
2022-06-24T12:12
экономика
технологии
россия
владивосток
fesco
ржд
владивостокский морской торговый порт
белоруссия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания.Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 14 дней.Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
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экономика, технологии, россия, владивосток, fesco, ржд, владивостокский морской торговый порт, белоруссия
12:03 24.06.2022 (обновлено: 12:12 24.06.2022)
 
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск

Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle Владивосток — Минск

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРазгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания.
"17 июня 2022 года поезд отправился на станцию Колядичи. Регулярность отправок - раз в две недели. Основу грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии", - говорится в релизе.
Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 14 дней.
Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладивостокFESCOРЖДВладивостокский морской торговый портБелоруссия
 
 
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