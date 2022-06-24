https://ria.ru/20220624/podzhog-1797734815.html
На Ямале пассажир поджег вагон поезда
На Ямале пассажир поджег вагон поезда - РИА Новости, 24.06.2022
На Ямале пассажир поджег вагон поезда
Неизвестный на Ямале поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:49
2022-06-24T08:49
2022-06-24T10:46
происшествия
новый уренгой
свердловская железная дорога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Неизвестный на Ямале поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Двадцать четвертого июня, в 4:10 (02:10 мск), на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13-го пассажирского поезда 379", — говорится в релизе.Вагон отцепили и потушили. Всего в нем ехало 19 человек, никто не пострадал.Движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания — поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Местные СМИ пишут, что злоумышленника задержали.Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20220604/rosgvardiya-1793136761.html
новый уренгой
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Кадры пожара вагона пассажирского поезда, шедшего по маршруту Новый Уренгой – Оренбург
Кадры пожара вагона пассажирского поезда, шедшего по маршруту Новый Уренгой – Оренбург
2022-06-24T08:49
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новый уренгой, свердловская железная дорога
08:49 24.06.2022 (обновлено: 10:46 24.06.2022)
На Ямале пассажир поджег вагон поезда
На Ямале неизвестный поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург