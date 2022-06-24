https://ria.ru/20220624/podzhog-1797734815.html

На Ямале пассажир поджег вагон поезда

На Ямале пассажир поджег вагон поезда - РИА Новости, 24.06.2022

На Ямале пассажир поджег вагон поезда

Неизвестный на Ямале поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:49

2022-06-24T08:49

2022-06-24T10:46

происшествия

новый уренгой

свердловская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797738490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ad3546e2a5e33e096ff894e043e0eba.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Неизвестный на Ямале поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, сообщила Уральская транспортная прокуратура."Двадцать четвертого июня, в 4:10 (02:10 мск), на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13-го пассажирского поезда 379", — говорится в релизе.Вагон отцепили и потушили. Всего в нем ехало 19 человек, никто не пострадал.Движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания — поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Местные СМИ пишут, что злоумышленника задержали.Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220604/rosgvardiya-1793136761.html

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара вагона пассажирского поезда, шедшего по маршруту Новый Уренгой – Оренбург Кадры пожара вагона пассажирского поезда, шедшего по маршруту Новый Уренгой – Оренбург 2022-06-24T08:49 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новый уренгой, свердловская железная дорога