https://ria.ru/20220624/pobeda-1797785893.html

В Госдуму внесли проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября

В Госдуму внесли проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября - РИА Новости, 24.06.2022

В Госдуму внесли проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября

Глава комитета Госдуме по обороне Андрей Картаполов внес в палату проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:49

2022-06-24T11:49

2022-06-24T12:11

политика

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россия

япония

госдума рф

андрей картаполов

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдуме по обороне Андрей Картаполов внес в палату проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, документ доступен в думской базе данных."Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости", - говорится в пояснительной записке к документу.Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на "милитаристскую Японию", то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны, отмечают авторы проекта."На протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства. Одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза, в котором она видела главное препятствие в реализации своих планов", - также говорится в материалах.В 1945 году Верховный Совет СССР объявил праздником День победы над Японией 3 сентября. Эта же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Тем не менее, спустя два года этот день стал рабочим. Впоследствии этот день стал отмечаться как памятная дата "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788028797.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, россия, япония, госдума рф, андрей картаполов, вторая мировая война (1939-1945)