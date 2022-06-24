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Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/plennye-1798008500.html
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину - РИА Новости, 24.06.2022
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:20
2022-06-24T21:30
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.Накануне в плен в Горском сдались 18 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады."Мы хотели сдаться в плен, но не сдавались сразу, потому что нас закидали бы минами свои же", - рассказал один из них журналистам.Его сослуживец добавил, что "так и получилось".При этом одного украинского солдата все-таки ранило.
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украина
донбасс
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Украинские военнопленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.
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украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика
21:20 24.06.2022 (обновлено: 21:30 24.06.2022)
 
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.
Накануне в плен в Горском сдались 18 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады.
"Мы хотели сдаться в плен, но не сдавались сразу, потому что нас закидали бы минами свои же", - рассказал один из них журналистам.
Его сослуживец добавил, что "так и получилось".
"Пока нас паковали русские, связывали нам руки, начался обстрел по нам. При этом русские уже перестали стрелять. Это начали наши стрелять. И русские спрятали нас обратно в подвал", - рассказал он.
При этом одного украинского солдата все-таки ранило.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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