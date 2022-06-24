https://ria.ru/20220624/plennye-1798008500.html

Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину

Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину - РИА Новости, 24.06.2022

Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину

Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. РИА Новости, 24.06.2022

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2022-06-24T21:20

2022-06-24T21:30

специальная военная операция на украине

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.Накануне в плен в Горском сдались 18 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады."Мы хотели сдаться в плен, но не сдавались сразу, потому что нас закидали бы минами свои же", - рассказал один из них журналистам.Его сослуживец добавил, что "так и получилось".При этом одного украинского солдата все-таки ранило.

https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html

украина

донбасс

луганская народная республика

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Украинские военнопленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. 2022-06-24T21:20 true PT0M16S

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украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика