https://ria.ru/20220624/plennye-1798008500.html
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину - РИА Новости, 24.06.2022
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:20
2022-06-24T21:20
2022-06-24T21:30
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.Накануне в плен в Горском сдались 18 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады."Мы хотели сдаться в плен, но не сдавались сразу, потому что нас закидали бы минами свои же", - рассказал один из них журналистам.Его сослуживец добавил, что "так и получилось".При этом одного украинского солдата все-таки ранило.
https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html
украина
донбасс
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Украинские военнопленные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР в Горском, рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину, когда они пытались сложить оружие.
2022-06-24T21:20
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РИА Новости
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украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика
21:20 24.06.2022 (обновлено: 21:30 24.06.2022)
Пленные украинские военные рассказали, как сослуживцы стреляли им в спину
Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как бывшие сослуживцы стреляли им в спину