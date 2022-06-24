https://ria.ru/20220624/plata-1797894528.html
"Тинькофф Инвестиции" вводят плату на остатки долларов, евро и фунтов
"Тинькофф Инвестиции" вводят плату на остатки долларов, евро и фунтов - РИА Новости, 24.06.2022
"Тинькофф Инвестиции" вводят плату на остатки долларов, евро и фунтов
"Тинькофф Инвестиции" с 4 июля вводят плату в размере 1% в месяц на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов, говорится в сообщении в официальном... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:07
2022-06-24T16:07
2022-06-24T16:07
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Тинькофф Инвестиции" с 4 июля вводят плату в размере 1% в месяц на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале сервиса."В четверг, 23 июня, Тинькофф Банк ввел плату за обслуживание счетов в ключевых иностранных валютах, а на брокерских счетах Тинькофф Инвестиций плата вводится с 4 июля. Она будет взиматься ежедневно в размере 0,033%. Плата не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты", - говорится в сообщении и отмечается, что комиссия на продажу валюты и покупку драгоценных металлов временно отменяется с 4 по 8 июля.Чтобы не платить, на счету должно лежать до 10 тысяч единиц каждой из валют - долларов, евро, фунтов. При этом, плата считается отдельно по каждой из указанных на всех брокерских счетах. "Например, если у вас на брокерском счету 9 тысяч евро и 9 тысяч долларов, то плата взиматься не будет", - объяснили в "Тинькофф".При этом, все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. "Если у вас есть 5 тысяч долларов на брокерском счету и 6 тысяч долларов на ИИС, то вы должны будете заплатить", - добавили в банке.Однако, для исчисления платы не будут учитываться суммы в "Инвесткопилке" и на счету платформы "Сигнал". Дебетовый валютный счет в банке учитывается отдельно от брокерских счетов. Плата будет взиматься с того счета, на котором находится наибольший остаток, отметили в кредитной организации.Введение платы в банке называют вынужденной мерой, которая "обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции" банка.
https://ria.ru/20220624/komissiya-1797838377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы, россия
"Тинькофф Инвестиции" вводят плату на остатки долларов, евро и фунтов
"Тинькофф Инвестиции" вводят плату один процент в месяц на остатки долларов, евро и фунтов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
"Тинькофф Инвестиции" с 4 июля вводят плату в размере 1% в месяц на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов, говорится в сообщении
в официальном Telegram-канале сервиса.
"В четверг, 23 июня, Тинькофф
Банк ввел плату за обслуживание счетов в ключевых иностранных валютах, а на брокерских счетах Тинькофф Инвестиций плата вводится с 4 июля. Она будет взиматься ежедневно в размере 0,033%. Плата не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты", - говорится в сообщении и отмечается, что комиссия на продажу валюты и покупку драгоценных металлов временно отменяется с 4 по 8 июля.
Чтобы не платить, на счету должно лежать до 10 тысяч единиц каждой из валют - долларов, евро, фунтов. При этом, плата считается отдельно по каждой из указанных на всех брокерских счетах. "Например, если у вас на брокерском счету 9 тысяч евро и 9 тысяч долларов, то плата взиматься не будет", - объяснили в "Тинькофф".
При этом, все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. "Если у вас есть 5 тысяч долларов на брокерском счету и 6 тысяч долларов на ИИС, то вы должны будете заплатить", - добавили в банке.
Однако, для исчисления платы не будут учитываться суммы в "Инвесткопилке" и на счету платформы "Сигнал". Дебетовый валютный счет в банке учитывается отдельно от брокерских счетов. Плата будет взиматься с того счета, на котором находится наибольший остаток, отметили в кредитной организации.
Введение платы в банке называют вынужденной мерой, которая "обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции" банка.