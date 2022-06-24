https://ria.ru/20220624/peterburg-1797920083.html

Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым

Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 24.06.2022

Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где в пятницу проведет переговоры с губернатором Александром Бегловым, сообщил близкий к... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:08

2022-06-24T17:08

2022-06-24T20:24

политика

россия

санкт-петербург

белоруссия

владимир путин

александр беглов

александр лукашенко

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где в пятницу проведет переговоры с губернатором Александром Бегловым, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) прилетел в Санкт-Петербург. Сразу по прилету в Питер Первый встретится с губернатором Санкт-Петербурга. Рабочая встреча продолжит февральский конструктивный разговор в Минске", - говорится в сообщении.Двадцать пятого июня 2022 года также в Санкт-Петербурге состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.Делегация Санкт-Петербурга во главе с Бегловым посещала с визитом Белоруссию 1 февраля, в ее рамках прошли переговоры с Лукашенко.

https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html

россия

санкт-петербург

белоруссия

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Кирилл Волков

политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр беглов, александр лукашенко