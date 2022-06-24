https://ria.ru/20220624/peterburg-1797920083.html
Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 24.06.2022
Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где в пятницу проведет переговоры с губернатором Александром Бегловым, сообщил близкий к... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:08
2022-06-24T17:08
2022-06-24T20:24
политика
россия
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
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александр лукашенко
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где в пятницу проведет переговоры с губернатором Александром Бегловым, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) прилетел в Санкт-Петербург. Сразу по прилету в Питер Первый встретится с губернатором Санкт-Петербурга. Рабочая встреча продолжит февральский конструктивный разговор в Минске", - говорится в сообщении.Двадцать пятого июня 2022 года также в Санкт-Петербурге состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.Делегация Санкт-Петербурга во главе с Бегловым посещала с визитом Белоруссию 1 февраля, в ее рамках прошли переговоры с Лукашенко.
https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин, александр беглов, александр лукашенко
17:08 24.06.2022 (обновлено: 20:24 24.06.2022)
Лукашенко встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Лукашенко прибыл в Петербург, где проведет переговоры с губернатором города Бегловым