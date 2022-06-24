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Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением - РИА Новости, 24.06.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220624/pereselenie-1797936384.html
Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением
Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением - РИА Новости, 24.06.2022
Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением
Власти Архангельской области при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ намерены завершить переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:35
2022-06-24T17:35
архангельская область
общество
архангельская область
россия
жилье
архангельск
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Власти Архангельской области при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ намерены завершить переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017-го, на год ранее намеченного срока — в сентябре 2024 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.Такая информация прозвучала на совещании о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, его провел в Архангельске председатель попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергей Степашин."Как было отмечено на совещании, благодаря ускоренному финансированию программы со стороны фонда, власти региона намерены справиться с задачей по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, на год раньше первоначальных планов– в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что целевые показатели программы за 2019-2021 годы выполнены в полном объеме. В планах на текущий год – увеличить объемы и темпы работ и расселить столько же квадратных метров "авариек", сколько в целом за предыдущие три года. Это больше 100 тысяч квадратных метров жилья.В правительстве сообщили, что Архангельская область входит в тройку лидеров по объему переселения с показателями по региональной программе более 470 тысяч квадратных метров. Власти региона планируют переселить более 27 тысяч граждан. Для решения этой задачи правительство Архангельской области и фонд содействия реформированию ЖКХ в прошлом году заключили соглашение о досрочной реализации программы до сентября 2024 года. На эти цели региону одобрено финансирование в размере 22,5 миллиарда рублей за счет средств фонда."Шестьдесят пять процентов, или 305 тысяч квадратных метров жилья для переселения наших жителей из аварийных домов мы планируем построить, остальные объемы программы – 165 тысяч квадратных метров будут выполнены путем выкупа у собственников аварийных помещений, сейчас мы активно этим занимаемся", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Цыбульского.По информации регионального правительства, на сегодняшний день, начиная с 2019 года, в рамках реализации программы проблема аварийного жилья решена для 7,6 тысячи жителей Архангельской области. С начала реализации программы в эксплуатацию введено 28 домов. Всего планируется построить 115 многоквартирных домов, 17 из них должны быть сданы в эксплуатацию в 2022 году."Что касается выкупа аварийных помещений у собственников, мы ставим перед собой цель максимально отработать в этом году. Оценка таких помещений проведена на 90 %", – добавил губернатор.В ходе совещания речь шла также о существенном повышении стоимости строительства жилых объектов. Если в 2019 году программа была рассчитана исходя из стоимости 49,7 тысячи рублей за один квадратный метр, то в 2022 году этот показатель оценивается в 82 тысячи рублей. При этом, как заявляют власти, ситуация не повлияет на достижение целей по переселению граждан – регион рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны фонда.Сергей Степашин в ходе совещания напомнил о том, что на недавнем заседании президиума Госсовета РФ президент России Владимир Путин подтвердил, что строительство жилья, его капитальный ремонт, модернизация жилищно-коммунального хозяйства остаются приоритетной деятельностью государства. Соответствующие поручения даны, в том числе финансово-экономическому блоку правительства."Вообще программа переселения людей из аварийного жилья – это личная инициатива главы государства, и это гарантия того, что с повестки дня вопрос ни в коем случае не снимается. Те средства, которые на эти цели есть в бюджете страны, они будут в полной мере выделяться для решения проблемы переселения", - сказал Степашин.По его словам, министерство строительства РФ "поступило, если так можно сказать, по-честному", повысив до 82 тысяч рублей стоимость строительства квадратного метра жилья. И сегодня для строительного блока, в том числе и Архангельской области, это гарантия того, что можно направлять бюджетные средства фонда под эту стоимость.Генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин в свою очередь подчеркнул необходимость более активного использования в регионе механизма комплексного развития территорий жилой застройки для решения жилищных проблем граждан. Цицин сообщил также, что в настоящее время планируется выделение более 350 миллионов рублей на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, у которых существует угроза обрушения в связи со сходом зданий со свай. Финансирование этих мероприятий запланировано в нынешнем году, проект постановления о выделении средств находится на согласовании в правительстве РФ.Как сообщил губернатор Архангельской области, в регионе существенно активизирован не только процесс строительства новых многоквартирных домов для переселенцев, но и выкуп аварийных квартир у собственников. В 2022-2023 планируется выкупить у собственников 114 тысяч квадратных метров жилья – это весь оставшийся по программе объем.Вместе с тем основным способом реализации программы в Архангельской области является строительство многоквартирных домов методом "под ключ" – таким способом реализуется порядка 65% всей программы. Всего в рамках программы запланировано строительство 118 домов. За 2019-2021 годы уже построено и введено 28 из них."Понятно, что мы обязаны переселить всех, кто живет в аварийном жилье. Граждане, которые живут сегодня в аварийном жилье в Архангельской области, должны знать: они будут переселены в обязательном порядке", – резюмировал Степашин.Также генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин вручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому копию авансового платежного поручения на сумму 1,7 миллиарда рублей на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Средства предназначены для начала реализации заключительного этапа программы переселения.
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общество, архангельская область, россия, жилье, архангельск, александр цыбульский
17:35 24.06.2022
 
Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением

Переселение из аварийных домов в Архангельской области идет с опережением графика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Власти Архангельской области при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ намерены завершить переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017-го, на год ранее намеченного срока — в сентябре 2024 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Такая информация прозвучала на совещании о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, его провел в Архангельске председатель попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергей Степашин.
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"Как было отмечено на совещании, благодаря ускоренному финансированию программы со стороны фонда, власти региона намерены справиться с задачей по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, на год раньше первоначальных планов– в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целевые показатели программы за 2019-2021 годы выполнены в полном объеме. В планах на текущий год – увеличить объемы и темпы работ и расселить столько же квадратных метров "авариек", сколько в целом за предыдущие три года. Это больше 100 тысяч квадратных метров жилья.
В правительстве сообщили, что Архангельская область входит в тройку лидеров по объему переселения с показателями по региональной программе более 470 тысяч квадратных метров. Власти региона планируют переселить более 27 тысяч граждан. Для решения этой задачи правительство Архангельской области и фонд содействия реформированию ЖКХ в прошлом году заключили соглашение о досрочной реализации программы до сентября 2024 года. На эти цели региону одобрено финансирование в размере 22,5 миллиарда рублей за счет средств фонда.
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"Шестьдесят пять процентов, или 305 тысяч квадратных метров жилья для переселения наших жителей из аварийных домов мы планируем построить, остальные объемы программы – 165 тысяч квадратных метров будут выполнены путем выкупа у собственников аварийных помещений, сейчас мы активно этим занимаемся", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Цыбульского.
По информации регионального правительства, на сегодняшний день, начиная с 2019 года, в рамках реализации программы проблема аварийного жилья решена для 7,6 тысячи жителей Архангельской области. С начала реализации программы в эксплуатацию введено 28 домов. Всего планируется построить 115 многоквартирных домов, 17 из них должны быть сданы в эксплуатацию в 2022 году.
"Что касается выкупа аварийных помещений у собственников, мы ставим перед собой цель максимально отработать в этом году. Оценка таких помещений проведена на 90 %", – добавил губернатор.
В ходе совещания речь шла также о существенном повышении стоимости строительства жилых объектов. Если в 2019 году программа была рассчитана исходя из стоимости 49,7 тысячи рублей за один квадратный метр, то в 2022 году этот показатель оценивается в 82 тысячи рублей. При этом, как заявляют власти, ситуация не повлияет на достижение целей по переселению граждан – регион рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны фонда.
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Сергей Степашин в ходе совещания напомнил о том, что на недавнем заседании президиума Госсовета РФ президент России Владимир Путин подтвердил, что строительство жилья, его капитальный ремонт, модернизация жилищно-коммунального хозяйства остаются приоритетной деятельностью государства. Соответствующие поручения даны, в том числе финансово-экономическому блоку правительства.
"Вообще программа переселения людей из аварийного жилья – это личная инициатива главы государства, и это гарантия того, что с повестки дня вопрос ни в коем случае не снимается. Те средства, которые на эти цели есть в бюджете страны, они будут в полной мере выделяться для решения проблемы переселения", - сказал Степашин.
По его словам, министерство строительства РФ "поступило, если так можно сказать, по-честному", повысив до 82 тысяч рублей стоимость строительства квадратного метра жилья. И сегодня для строительного блока, в том числе и Архангельской области, это гарантия того, что можно направлять бюджетные средства фонда под эту стоимость.
Генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин в свою очередь подчеркнул необходимость более активного использования в регионе механизма комплексного развития территорий жилой застройки для решения жилищных проблем граждан. Цицин сообщил также, что в настоящее время планируется выделение более 350 миллионов рублей на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, у которых существует угроза обрушения в связи со сходом зданий со свай. Финансирование этих мероприятий запланировано в нынешнем году, проект постановления о выделении средств находится на согласовании в правительстве РФ.
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Как сообщил губернатор Архангельской области, в регионе существенно активизирован не только процесс строительства новых многоквартирных домов для переселенцев, но и выкуп аварийных квартир у собственников. В 2022-2023 планируется выкупить у собственников 114 тысяч квадратных метров жилья – это весь оставшийся по программе объем.
Вместе с тем основным способом реализации программы в Архангельской области является строительство многоквартирных домов методом "под ключ" – таким способом реализуется порядка 65% всей программы. Всего в рамках программы запланировано строительство 118 домов. За 2019-2021 годы уже построено и введено 28 из них.
"Понятно, что мы обязаны переселить всех, кто живет в аварийном жилье. Граждане, которые живут сегодня в аварийном жилье в Архангельской области, должны знать: они будут переселены в обязательном порядке", – резюмировал Степашин.
Также генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин вручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому копию авансового платежного поручения на сумму 1,7 миллиарда рублей на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Средства предназначены для начала реализации заключительного этапа программы переселения.
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