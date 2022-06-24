https://ria.ru/20220624/pavodki-1797736587.html

Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам

Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам - РИА Новости, 24.06.2022

Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам

Хабаровский край подготовлен к возможным паводкам, группа спасателей, готовая к ликвидации последствий наводнения, составляет более 5,5 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:02

2022-06-24T09:02

2022-06-24T09:02

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

безопасность

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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Хабаровский край подготовлен к возможным паводкам, группа спасателей, готовая к ликвидации последствий наводнения, составляет более 5,5 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."К наводнению готовы, регулярно встречаемся и на комиссиях с ответственными, отчитываемся перед соответствующими службами в правительстве. Уровень Амура нормальный, пока угроз мы никаких не видим, были некоторые опасения по Бурее, там внезапно начала вода расти, но мы прошли без потерь. На нижнем Амуре - вообще никаких проблем... Если говорить о силах, то у нас общая группировка спасателей: и МЧС, и наша гражданская защита и плюс добровольные спасатели - более 5,5 тысяч человек, все оборудованы. Более 1,7 тысячи техники, более 200 плавсредств. Все готово к развертыванию, если что. Держим на контроле", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях.По данным регионального правительства, за прохождением летнего паводка в крае непрерывно ведут наблюдение специалисты 54 гидропостов Росгидромета. Власти следят и за сбросами воды с Бурейской и Зейской ГЭС. Правительством края подготовлен резерв материальных ресурсов в 922 миллиона рублей, в муниципальных образованиях он свыше 150 миллионов. При необходимости районам будет оказываться помощь. В регионе сформирована группа из 73 насосов общей производительностью более 105 тысяч кубометров в час.По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас из-за дождей подъем воды на 30-60 сантиметров в сутки наблюдается на реках Кур в Хабаровском районе и Амгунь в районе имени Полины Осипенко. У Хабаровска уровень Амура падает примерно на 30–40 сантиметров за сутки. По предварительному прогнозу, со второй половины июля в крае традиционно могут начаться осадки, но все будет зависеть от муссонов, уточнили синоптики. Если так, то уже с середины августа и по сентябрь в регионе снова начнутся резкие подъемы уровней воды. Уточненный прогноз гидрологи подготовят позже.В регионе идет регулярная работа по укреплению и строительству гидротехнических сооружений. Так, в этом году в районе имени Лазо отремонтируют дамбу, защищающую сельскохозяйственные поля у села Полетное от разлива горной реки Хор. На эти цели по поручению губернатора из краевого бюджета выделено 30 миллионов рублей. Работы планируется завершить уже летом, работы начались в апреле. По словам министра природных ресурсов края Александра Леонтьева, строители успеют закончить объект до наступления сезона муссонных дождей.Дамба в Индустриальном районе Хабаровска готова на 80%. Уже выполнен наиболее сложный этап работ по устройству порога заградительного сооружения на дне входа в затон. Инвестпроект "Защита от затопления территории Южного округа Хабаровска на участке улиц Пионерской от Дендрария до улицы Союзной" реализуется за счет средств госпрограммы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Протяженность дамбы - 5,5 километра. Батопорт - плавучий гидротехнический затвор - во время паводка будет наполняться водой и загораживать вход в затон, где давление поддерживается с помощью шести мощных насосных станций. Работы на этом объекте планируется завершить в ноябре после проведения испытаний. Основные работы сейчас идут на третьем участке.Подрядчики, возводящие дамбу в Комсомольске-на-Амуре, нагоняют отставание по срокам. Строительством первого этапа занимается АО "Уральская энергетическая строительная компания". Возобновляются работы на втором и третьем этапах. Здесь занята компания ООО "Карьер Известковый". В региональном минстрое уточнили, что техготовность самого протяженного отрезка дамбы (первый этап) составляет более 33%. Дамба должна защитить от наводнения Ленинский округ: поселки имени Менделеева, Победа, а также два микрорайона Парковый и Парус. Второй этап комплекса не даст большой воде подтопить поселок Мылки, третий – Центральный район города. Его техготовность - более 73%. Сдача в эксплуатацию намечена на этот год. Техготовность третьего этапа - более 30%, сдача планируется в конце текущего года. Объекты строят по долгосрочному плану комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного правительством РФ в 2016 году.Дамба в поселке Дормидонтовка Вяземского района готова к защите от подтоплений. Она – единственная в районе. В состав входят три отдельных польдера общей площадью 510 гектаров. Общая длина дамбы более 7 километров, ширина по гребню - до 6,5 метра. Договор на обслуживание оборудования дамбы заключен с МУП "Прогресс". Оборудование устанавливается на защитной дамбе в период возникновения высокого уровня вод в реках Пашино и Подхоренок. Обе насосные станции в исправном состоянии, агрегаты прошли техобслуживание и готовы к работе.Кроме того, краевые власти решили многолетнюю проблему подтопления национального села Уська-Орочская. На полгода раньше срока завершились работы по расчистке русел рек Тумнин и Худями в Ванинском районе. Работы здесь начались еще в прошлом году. Тогда от мусора и наносов был расчищен участок в 600 метров. В этом году подрядчик прошел еще около километра. Помимо зачисток от завалов, русла рек были расширены, дно углубили и выровняли, а берега укрепили.Всего на территории Хабаровского края расположены 53 гидротехнических сооружения водохозяйственного комплекса, информируют власти региона. В этом году на предмет готовности к пропуску летне-осенних паводков проверен 31.

https://ria.ru/20220619/gruzooborot-1796510171.html

https://ria.ru/20220520/ustav-1789633009.html

хабаровский край

хабаровск

амур (река)

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Дарья Буймова

хабаровский край, хабаровск, амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, безопасность