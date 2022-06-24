https://ria.ru/20220624/partiya-1797858546.html

На Украине запретили деятельность партии "Русь Единая"

На Украине запретили деятельность партии "Русь Единая" - РИА Новости, 24.06.2022

На Украине запретили деятельность партии "Русь Единая"

Суд во Львове запретил деятельность на Украине партии "Русь Единая", сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение суда. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:34

2022-06-24T14:34

2022-06-24T14:34

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украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд во Львове запретил деятельность на Украине партии "Русь Единая", сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение суда.Ранее по решению суда на Украине запретили партии: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь"."Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - приводит издание решение суда.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина