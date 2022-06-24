На Украине запретили деятельность партии "Русь Единая"
Суд во Львове запретил деятельность на Украине партии "Русь Единая"
© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд во Львове запретил деятельность на Украине партии "Русь Единая", сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на решение суда.
Ранее по решению суда на Украине запретили партии: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - приводит издание решение суда.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".