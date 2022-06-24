15:05 24.06.2022 (обновлено: 15:07 24.06.2022)
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось
FT: оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось, при передаче от человека к человеку
© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование.
"(Вспышка – ред.) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - заявил один из участников исследования из португальского Национального института здоровья.
Как отмечает издание, несмотря на то, что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.