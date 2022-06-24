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Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось - РИА Новости, 24.06.2022
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Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось - РИА Новости, 24.06.2022
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось
Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:05
2022-06-24T15:07
в мире
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование. "(Вспышка – ред.) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - заявил один из участников исследования из португальского Национального института здоровья.Как отмечает издание, несмотря на то, что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, воз, оспа обезьян
15:05 24.06.2022 (обновлено: 15:07 24.06.2022)
 
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

FT: оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось, при передаче от человека к человеку

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование.
"(Вспышка – ред.) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - заявил один из участников исследования из португальского Национального института здоровья.
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Александр Гинцбург: отмахиваться от проблемы с оспой обезьян неправильно
Как отмечает издание, несмотря на то, что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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