https://ria.ru/20220624/ospa-1797717921.html
Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире
Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире - РИА Новости, 24.06.2022
Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире
Число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T00:53
2022-06-24T00:53
2022-06-24T00:53
воз
в мире
оспа обезьян
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Как сообщил глава ВОЗ, в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.Однако он отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается. В связи с этим глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воз, в мире, оспа обезьян, здоровье - общество
Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что число случаев оспы обезьян в мире превысило 3,2 тысячи
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за ее пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран", - заявил Гебрейесус, открывая заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян.
Как сообщил глава ВОЗ
, в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.
Однако он отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается. В связи с этим глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии
, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.