https://ria.ru/20220624/ospa-1797717921.html

Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире

Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире - РИА Новости, 24.06.2022

Глава ВОЗ назвал число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире

Число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:53

2022-06-24T00:53

2022-06-24T00:53

воз

в мире

оспа обезьян

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Как сообщил глава ВОЗ, в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.Однако он отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается. В связи с этим глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

воз, в мире, оспа обезьян, здоровье - общество