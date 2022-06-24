https://ria.ru/20220624/opasnost-1797759456.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:35

2022-06-24T10:35

2022-06-24T10:44

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220621/feyk-1797113047.html

курская область

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Кирилл Волков

курская область, происшествия, роман старовойт, ситуация в днр и лнр