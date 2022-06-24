Рейтинг@Mail.ru
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/opasnost-1797759456.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:35
2022-06-24T10:44
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220621/feyk-1797113047.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f05565b1047444cf4fb47edddaee291d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
10:35 24.06.2022 (обновлено: 10:44 24.06.2022)
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июля

© Depositphotos / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Depositphotos / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Курская область. Карьер Михайловского ГОК - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 17:40Специальная военная операция на Украине
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации жителей приграничья
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала