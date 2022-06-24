https://ria.ru/20220624/opasnost-1797759456.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:35
2022-06-24T10:35
2022-06-24T10:44
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области еще на две недели — до 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220621/feyk-1797113047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
10:35 24.06.2022 (обновлено: 10:44 24.06.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июля