https://ria.ru/20220624/omsk-1797730409.html

Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек

Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек - РИА Новости, 24.06.2022

Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек

Омские полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадали пьяный водитель ВАЗ-2110, который не имел автоправ, и четыре его пассажира, рассказали в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:55

2022-06-24T07:55

2022-06-24T07:55

происшествия

омск

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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омские полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадали пьяный водитель ВАЗ-2110, который не имел автоправ, и четыре его пассажира, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 5.15 (3.15 мск) на Сыропятском тракте. Двадцатилетний парень за рулем ВАЗ-2110 ехал со стороны поселка Ростовка в сторону улицы 10 лет Октября в Омске. В районе дачного поселка "Мир" он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием."В результате ДТП водитель и его пассажиры: 16-летний молодой человек, две 16-летние девушки и 34-летняя женщина, с полученными травмами госпитализированы. Полицейскими установлено, что молодой человек, не имеющий права управления, находился за рулем в нетрезвом состоянии", - сообщили в пресс-службе.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя возбуждено административное дело, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ход расследования находится на контроле омской прокуратуры.

https://ria.ru/20220624/mercedes-1797728938.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, омск