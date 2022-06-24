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Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек - РИА Новости, 24.06.2022
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Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек
Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек - РИА Новости, 24.06.2022
Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек
Омские полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадали пьяный водитель ВАЗ-2110, который не имел автоправ, и четыре его пассажира, рассказали в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:55
2022-06-24T07:55
происшествия
омск
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омские полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадали пьяный водитель ВАЗ-2110, который не имел автоправ, и четыре его пассажира, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 5.15 (3.15 мск) на Сыропятском тракте. Двадцатилетний парень за рулем ВАЗ-2110 ехал со стороны поселка Ростовка в сторону улицы 10 лет Октября в Омске. В районе дачного поселка "Мир" он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием."В результате ДТП водитель и его пассажиры: 16-летний молодой человек, две 16-летние девушки и 34-летняя женщина, с полученными травмами госпитализированы. Полицейскими установлено, что молодой человек, не имеющий права управления, находился за рулем в нетрезвом состоянии", - сообщили в пресс-службе.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя возбуждено административное дело, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ход расследования находится на контроле омской прокуратуры.
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происшествия, омск
07:55 24.06.2022
 
Пьяный омич без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек

В омской области пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омские полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадали пьяный водитель ВАЗ-2110, который не имел автоправ, и четыре его пассажира, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел в 5.15 (3.15 мск) на Сыропятском тракте. Двадцатилетний парень за рулем ВАЗ-2110 ехал со стороны поселка Ростовка в сторону улицы 10 лет Октября в Омске. В районе дачного поселка "Мир" он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП водитель и его пассажиры: 16-летний молодой человек, две 16-летние девушки и 34-летняя женщина, с полученными травмами госпитализированы. Полицейскими установлено, что молодой человек, не имеющий права управления, находился за рулем в нетрезвом состоянии", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя возбуждено административное дело, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ход расследования находится на контроле омской прокуратуры.
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