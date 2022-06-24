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Верховный суд разрешил конфискацию оружия у осужденных за нелегальную охоту - РИА Новости, 24.06.2022
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Верховный суд разрешил конфискацию оружия у осужденных за нелегальную охоту
Верховный суд разрешил конфискацию оружия у осужденных за нелегальную охоту - РИА Новости, 24.06.2022
Верховный суд разрешил конфискацию оружия у осужденных за нелегальную охоту
Верховный суд РФ разрешил конфисковывать у осужденных за нелегальную охоту оружие, оборудование и транспорт, сказано в обзоре судебной практики по экологическим РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:26
2022-06-24T15:26
происшествия
новосибирская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил конфисковывать у осужденных за нелегальную охоту оружие, оборудование и транспорт, сказано в обзоре судебной практики по экологическим преступлениям.В качестве примера в обзор включен приговор суда в Новосибирской области, который осудил двух мужчин за незаконную охоту на косулю, но вернул им и оружие, и автомобиль "УАЗ Патриот".Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области удалось устранить нарушение лишь в кассационной инстанции: охотничий карабин, ружье и автомобиль подлежат конфискации как орудия преступления."Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут быть конфискованы", - сказано в обзоре.В данном случае охота велась на машине, на ней же транспортировали тушу.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, верховный суд рф
15:26 24.06.2022
 
Верховный суд разрешил конфискацию оружия у осужденных за нелегальную охоту

Верховный суд разрешил конфискацию у охотников-нелегалов оружия, машин и оборудования

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил конфисковывать у осужденных за нелегальную охоту оружие, оборудование и транспорт, сказано в обзоре судебной практики по экологическим преступлениям.
В качестве примера в обзор включен приговор суда в Новосибирской области, который осудил двух мужчин за незаконную охоту на косулю, но вернул им и оружие, и автомобиль "УАЗ Патриот".
Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области удалось устранить нарушение лишь в кассационной инстанции: охотничий карабин, ружье и автомобиль подлежат конфискации как орудия преступления.
"Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут быть конфискованы", - сказано в обзоре.
В данном случае охота велась на машине, на ней же транспортировали тушу.
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ПроисшествияНовосибирская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)РоссияВерховный суд РФ
 
 
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