https://ria.ru/20220624/obstrel-1798008982.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:23

2022-06-24T21:23

2022-06-24T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.22 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в ранее пятницу сообщало об обстреле Куйбышевского района минами калибром 120 миллиметров в 17.10.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины