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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:23
2022-06-24T21:23
2022-06-24T21:23
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.22 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в ранее пятницу сообщало об обстреле Куйбышевского района минами калибром 120 миллиметров в 17.10.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три мины по Куйбышевскому району Донецка