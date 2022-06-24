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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/obstrel-1798008982.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:23
2022-06-24T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.22 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в ранее пятницу сообщало об обстреле Куйбышевского района минами калибром 120 миллиметров в 17.10.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
21:23 24.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три мины по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.22 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК в ранее пятницу сообщало об обстреле Куйбышевского района минами калибром 120 миллиметров в 17.10.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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